Crossfit: 100 Teens treffen sich zum „Showdown“ in Herne

Herne. In Herne steigt ein internationaler Cross-Fit-Teens-Wettkampf. 100 junge Sportlerinnen und Sportler sind im Finale dabei. Was sie erwartet.

Cross-Fit Herne, eine Abteilung des Gospelprojekts Ruhrgebiet, veranstaltet am Samstag und Sonntag, 29. und 30. April, einen internationalen Cross-Fit Teens-Wettkampf. Dazu reisen Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt an, teilt die Abteilung mit.

250 junge Sportlerinnen und Sportler aus 17 Nationen hätten sich in drei Workouts im Qualifikationsprozess um einen Startplatz im Finale beworben. Nun zögen 100 junge, internationale Cross-Fitter beim German-Teen-Showdown ins Finale ein. Unter anderem seien Athletinnen und Athleten aus Italien, Dänemark, Luxemburg, Frankreich und Marokko unter den Startern. In den Bereichen Ausdauer, Turnen und Kraft würden die Teens und jungen Erwachsenen in vier Altersgruppen zwischen 12 und 19 Jahren an zwei Tagen herausgefordert, sich den bis jetzt noch unbekannten Workouts zu stellen und diese zu meistern.

In vier Altersgruppen gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Herne an den Start. Foto: Cross-Fit

Cross-Fit in Herne – Lesen Sie auch:

Dabei, so das Gospelprojekt, würden die Workouts „in einzigartigen Kombinationen“ programmiert. Sogar das Schwimmen stehe in diesem Jahr mit auf dem Programm. „Der German Teen-Showdown ist der erste Wettkampf, der jungen Athleten im Cross-Fit die Möglichkeit bietet, in positiv bestärkender Atmosphäre erste Wettkampf-Erfahrungen zu sammeln. Natürlich geht es dabei um sportliche Leistungen, aber noch viel mehr um ein geschütztes, voller Energie geladenes, einzigartig motivierendes Event, nach welchem die Teens ,stärker’ nach Hause fahren werden als sie gekommen sind“, sagt Allan Emmens, Leiter von Cross-Fit Herne.

Cross-Fit Herne, zu Hause in der Ruhrstadt-Arena, ist neben der Spot-Light-Musikabteilung und der Gui-Dance-Tanzschule Teil des Gospelprojekt-Ruhr e.V.; der Verein habe es sich zur Aufgabe gemacht, Kids und Teens in ihren unterschiedlichen sportlichen und kreativen Begabungen zu fördern.

German-Teen-Showdown, 29. und 30. April, 9 bis 18 Uhr, Ruhrstadt-Arena, weitere Informationen und Tickets (ab 5 Euro): www.germanteenshowdown.com

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel