Cranger Weihnachtszauber: Veranstalter gibt Tipps zum Parken

Herne. Beim Cranger Weihnachtszauber in Herne war es am 1. Adventswochenende wieder voll. Der Veranstalter gibt wichtige Tipps zum Parken.

Die Veranstalter des Cranger Weihnachtszaubers hatten für das erste Adventswochenende wieder einen großen Ansturm erwartet. Der Weihnachtszauber öffnete an beiden Tagen wieder von 12 Uhr bis 21.45 Uhr. Es gibt einige neue Tipps des Veranstalters.

+++ Das könnte Sie auch interessieren: So funktioniert die perfekte Show beim Fliegenden Weihnachtsmann +++

Tipp: Zweiten Parkplatz am Adolf-Brenne-Weg nutzen

Mit dieser Karte versucht der Veranstalter die Besucher auf die weniger beachtete Hauptparkfläche aufmerksam zu machen. Sie ist am schnellsten von der Ausfahrt Herne-Wanne aus erreichbar. Foto: Veranstalter / Cranger Weihnachtszauber

„Wir raten dringend dazu, auch den zweiten Parkplatz zu nutzen“, sagt Sprecher Alexander Talash. Der zweite Parkplatz ist über die Navi-Adresse „Adolf-Brenne-Weg“ zu erreichen. Wer von der Autobahn kommt, fährt dafür nicht hinter der Autobahnunterführung rechts via Heerstraße auf das Kirmesgelände, sondern bleibt zunächst auf der Bundesstraße und biegt dann rechts ein gutes Stück hinter der Cranger Kirche rechts Richtung Kirmesgelände ab. Insgesamt stehen 1500 Parkplätze zur Verfügung.

Lesen Sie auch:Cranger Weihnachtszauber: Hier gibt es alle wichtigen Infos

Der Veranstalter rät auch dazu, nur die offiziellen Parkplätze zu nutzen. Nur bei diesen sei auch sichergestellt dass jeder, der ein Parkticket kauft, auch realistische Chancen hat, auf das Gelände zu kommen. Am vergangenen Wochenende hatte es in Einzelfällen Ärger gegeben, weil der Veranstalter den Einlass geschlossen hatte, aber Besuchern angeblich noch Tickets für Parkplätze verkauft wurden. Offensichtlich handele es sich dabei um nicht-offizielle Parkplätze, heißt es nun. Die Parkgebühr auf den offiziellen Plätzen kostet 5 Euro. Die Plätze werden allerdings geschlossen, sobald ein Einlassstopp fürs Gelände absehbar ist.

Besucher-Autos vor dem Parkplatz der Cranger Weihnachtszauber in Herne. Bislang funktioniere es gut, die Anreisenden schnell auf die Parkplätze zu bringen, heißt es. Es gibt aber noch neue Tipps. Der zweite Parkplatz hinter dem Gelände ist oft viel leerer. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

+++ Weihnachtszauber: Ein Überblick über das komplette Programm +++

Tipp 2: Mit dem Bus zum Cranger Weihnachtszauber anreisen

Direkt am Veranstaltungsgelände floss auch zum Start ins zweite Wochenende der Verkehr besser. „Man konnte am Abend noch sehr entspannt auf die Parkplätze fahren“, sagt Alexander Talash. Am Freitagabend zeigten die einschlägigen Verkehrsinfosysteme allerdings mehrere Kilometer Stau und zähflüssigen Verkehr in allen Richtungen auf den Autobahnen. Auf der A 43 staute sich der Verkehr zwischen 18 und 20 Uhr bis zum Kreuz Bochum zurück. Hintergrund war aber offensichtlich nicht der Weihnachtszauber, sondern lange Verkaufstage zum „Black Friday“ im Centro und im Bochumer Ruhr-Park.

Cranger Weihnachtszauber – Lesen Sie auch:

Die Veranstalter raten auch weiter dringend zur Anreise mit dem Bus: Ab Herne Bahnhof und Wanne-Eickel Hauptbahnhof fahren die Linien 322 und 323 bis zur Haltestelle Cranger Weihnachtszauber. Die Buslinien 323 und 342 (Haltestellen Crange und Fred-Endrikat-Straße) bringen die Besucherinnen und Besucher direkt zum Veranstaltungsgelände. Vereinzelte Anwohner zeigten sich zuletzt verärgert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel