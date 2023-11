Seit dem 23. November läuft in Herne wieder der Cranger Weihnachtszauber. Am Totensonntag sollten Besucher auf die veränderten Öffnungszeiten achten.

Feiertag Cranger Weihnachtszauber: Öffnungszeiten am Totensonntag

Herne. Der Cranger Weihnachtszauber findet am Totensonntag statt. Besucher können trotz Feiertagsruhe schon früher auf den Platz. Das sind die Regeln.

An Totensonntag öffnet der Cranger Weihnachtszauber erst um 18 Uhr.

Wegen der Feiertagsruhe dürfen die Veranstalter nicht früher öffnen.

Besucherinnen und Besucher können aber schon vor dem offiziellen Beginn auf den Kirmesplatz.

Der Cranger Weihnachtszauber öffnet auch am Totensonntag, allerdings erst am späteren Abend. Die Feiertagsruhe verbietet den Schaustellerinnen und Schaustellern eine frühere Öffnung. Ganz verzichten wollen die Veranstalter auf den Tag aber auch nicht.

Cranger Weihnachtszauber läuft Totensonntag ab 18 Uhr normal

Der Weihnachtszauber wird am Totensonntag erst um 18 Uhr öffnen. „Die Leute können schon ab 17 Uhr auf das Gelände. Es wird aber keine Beleuchtung und keine Musik geben. Auch die Stände der Schaustellerinnen und Schausteller bleiben bis 18 Uhr geschlossen“, sagt Sprecher Alexander Talash auf Nachfrage. Erst pünktlich zum Ende der Feiertagsruhe werde man dann öffnen. Ende ist dann wie immer um 21.45 Uhr.

Die Feiertagsruhe ist in Nordrhein-Westfalen streng geregelt. Für den Totensonntag muss in der Zeit von 5 bis 18 Uhr das öffentliche Leben weit heruntergefahren werden. Erlaubt sind fast ausschließlich kirchliche Veranstaltungen.

Viele Events sind am Totensonntag verboten

Verboten sind per Gesetz: Märkte, gewerbliche Ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen, sportliche und ähnliche Veranstaltungen einschließlich Pferderennen und -leistungsschauen sowie Zirkusveranstaltungen, Volksfeste und der Betrieb von Freizeitanlagen, soweit dort tänzerische oder artistische Darbietungen angeboten werden, der Betrieb von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen sowie die gewerbliche Annahme von Wetten, musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststätten und in Nebenräumen mit Schankbetrieb, alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen einschließlich Tanz.

„Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass die Nachfrage da ist“, sagt Talash. Dementsprechend wolle man als Veranstalter diese Nachfrage auch am Totensonntag bedienen. Evangelische Christen gedenken am Totensonntag den im Jahr zuvor gestorbenen Menschen.

