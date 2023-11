Cranger Weihnachtszauber: Welche Busse zusätzlich fahren

Herne. Wie kommt man mit dem Bus zum Cranger Weihnachtszauber und wieder nach Hause? Diese Buslinien werden für Besucher des Volksfests erweitert.

Die HCR erweitert mit Beginn des Cranger Weihnachtszaubers ab Donnerstag, 23. November, ihr Angebot zum Kirmesplatz.

Über den Linienweg der bekannten Kirmeslinie 322 werden zusätzliche Gelenkbusse zum Wanne-Eickeler Hauptbahnhof und Herner Bahnhof die Kapazität erhöhen. Diese fahren während der Kirmeszeit jeweils freitags, samstags und sonntags.

Für die Anfahrt zur Kirmes und den Heimweg steht darüber hinaus die planmäßige Linie 323 auf dem Streckenstück von Bochum-Hiltrop über Herne Bahnhof, Crange, Wanne-Eickel Hauptbahnhof nach Bickern zur Verfügung. Beide Linien rollen mit bis zu sechs Fahrten pro Stunde und Richtung zum Weihnachtszauber.

Schließlich: Zur besseren Orientierung wird die Haltestelle Crange für die Dauer der Veranstaltung, also bis zum 30. Dezember in Cranger Weihnachtszauber umbenannt, kündigt die HCR an.

Alle Fahrzeiten sind in der HCR-App sowie über die Fahrplanauskunft abrufbar.

