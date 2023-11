Cranger Weihnachtszauber: WAZ live zur großen Eröffnung

Herne. Die WAZ berichtet heute live von der Eröffnung des Cranger Weihnachtszaubers. Ab 14 Uhr sind die Stars von Holiday on Ice auf der Eisbahn.

Der Cranger Weihnachtszauber wird heute (23. November) eröffnet. Die WAZ ist live dabei. Um 14 Uhr geht es los mit einer Show von Holiday on Ice. Um 17.30 Uhr wird die Beleuchtung am Weihnachtsbaum feierlich angeschaltet. Wir sind zweimal bei Facebook live dabei.

+++ Alle Infos zur großen Eröffnung und zum Programm stehen hier! +++

Pünktlich um 14 Uhr sollen sich die Tore auf dem Kirmesgelände öffnen. Für Besucher gibt es von 14 bis 15 Uhr freien Eintritt. Zum Auftakt des Cranger Weihnachtszaubers (alle Infos im Überblick) am Donnerstag gibt es direkt um 14 Uhr eine spektakuläre Show. Zwei Eiskunstläufer von „Holiday on Ice“ wollen in ihren Show-Kostümen über die neue Fläche der Kirmes-Eisbahn schweben und erste Szenen aus der neuen Show zeigen, heißt es. Auch Peter O’Keeffe, der CEO von Holiday on Ice ist vor Ort. Er berichtet von 80 Jahren-Geschichte der Eis-Show und der neuen Show „No Limits“, die bald in der Dortmunder Westfalenhalle gezeigt wird – eine von vielen Kooperationen, die der Weihnachtszauber eingeht.

+++ Vor Ort auf Crange: WAZ-Redaktion auf dem Cranger Weihnachtszauber +++

Hier geht es zum Live-Video bei Facebook! Weitere Videos aus der WAZ-Redaktion hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel