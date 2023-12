Cranger Weihnachtszauber: Viele Anwohner genervt von Verkehr

Herne. Jedes Jahr gibt es Diskussionen um den Verkehr am Cranger Weihnachtszauber. Die Stadt sieht keine Probleme. Die Anwohner hingegen sind sauer.

In den Vorjahren waren viele Anwohnerinnen und Anwohner genervt wegen des Verkehrs rund um den Cranger Weihnachtszaubers. In diesem Jahr sieht die Stadt eine deutlich verbesserte Verkehrssituation rund um den Cranger Kirmesplatz. Die Zahl der Beschwerden habe deutlich abgenommen, sagte die Stadt vor wenigen Tagen gegenüber der WAZ. Doch wie sehen das die Anwohnerinnen und Anwohner? Wir haben sie auf unserer WAZ-Facebook-Seite gefragt.

„Ich würde es gut finden, wenn die Florastraße, wie zu Kirmeszeiten ebenfalls, zur Einbahnstraße wird. Ich war dort letztens unterwegs und es war das reinste Chaos. Die Autos kamen weder vor noch zurück. Alles komplett voll. Totaler Stillstand.“ Lisa Heppner

„Die Parksituation bei uns ist leider eine absolute Katastrophe! Jeder parkt in unserer Anlieger-frei-Straße und wir finden nach der Arbeit keinen Parkplatz mehr. Wir können nicht mal kurz am Abend einkaufen fahren. Am Wochenende am besten gar nicht das Auto nutzen - totales Verkehrschaos. Bis 22 Uhr warten, damit man wieder einen Parkplatz findet. Es wäre schön, wenn sich da in Zukunft vielleicht eine andere Lösung für die Besucher finden lässt (beispielsweise kostenlose Parkplätze mit Fußweg). Für Anwohner gibt es dann leider nicht mal eine Dauerkarte oder sonst irgendwas dergleichen. Hat natürlich auch gute Seiten hier zu wohnen, wenn man mal eben zu Fuß zum Weihnachtszauber gehen kann!“ Vivienne Evangeline

„Als Anwohner findet man nach Feierabend kaum nen Parkplatz. mega nervig. Crange okay, das ist was anderes, aber das ganze einen Monat lang nervt einfach nur.“ Jasmin Breuwers

„Abends gibt es hier ein Hupkonzert vom feinsten, jeder will der erste sein, besonders am Wochenende. Es werden Einfahrten zugeparkt, obwohl ganz deutlich da steht, dass abgeschleppt wird. Es wird sich auf die Grünflächen eines Privatgrundstücks gestellt. Wenn man die Leute darauf anspricht, werden sie auch noch frech. Parkplätze gibt es zu genüge, nur kosten die. Das haben die Leute nicht übrig (können aber hunderte von Euro in diese Stofftierboxen werfen). Ne, stattdessen werden die Anwohner genervt. Hier sollte sich der Veranstalter mit der Stadt was einfallen lassen. Zu Crange geht’s doch auch.“ Sonja Richter

„Wildes Geparke auf Grünflächen, wenn man die Leute freundlich drauf aufmerksam macht, wird man noch doof angemacht und man würde ja niemanden stören wenn man dort parkt. Frechheit, was sich manche Leute rausnehmen.“ Stefanie Schmitz

„Der Verkehr: reinste Katastrophe wie jedes Jahr, ca. halbe Stunde warten, bis man endlich zu Hause ist. Lass mein Auto schon stehen, sonst bekommt man kaum noch ein Parkplatz.“ Janine Nath

