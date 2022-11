Cranger Weihnachtszauber schlägt nach „Studie“ Dortmund

Herne. Welcher deutsche Weihnachtsmarkt ist der beliebteste? Ein Versandhändler hat ein Ranking gemacht. Der Cranger Weihnachtszauber ist weit vorne.

Der Cranger Weihnachtszauber ist nach einem Ranking der viertbeliebteste Weihnachtsmarkt in Deutschland. Das jedenfalls behauptet der Versandhändler PosterXXL. Dabei wurde laut der Macher des Rankings ausgewertet, welcher Weihnachtsmarkt von seinen Besuchern am meisten fotografiert wird. Daraus leiten die Ersteller die Beliebtheit ab.

+++ Auch interessant: DSDS-Sänger Momo dreht Video auf dem Weihnachtszauber +++

Bei der kleinen „Studie“ analysierten die Ersteller Daten über die Weihnachtsmärkte mit den meisten Instagram-Beiträgen. Dabei wertete der Versandhändler nach eigenen Angaben auch Suchbegriffe, sogenannte Hashtags, aus.

+++ Der fliegende Weihnachtsmann: So verzaubert Oliver Traber die Kinder aus luftigen Höhen +++

Platz 1: Striezelmarkt, Platz 2: Christkindlmarkt, Platz 3: Kölner Dom

Mit weitem Abstand landete danach der Dresdener Striezelmarkt ganz vorne. Dahinter folgt der Münchener Christkindlmarkt. Nur einen Hauch vor dem Cranger Weihnachtszauber liegt der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. „Der Markt ist der größte Kölns und befindet sich vor dem kulissenhaften Kölner Dom, was ihn für Besucher so insta-freundlich macht“, heißt es in einer Mitteilung. Crange selbst liegt aber etliche Nennungen vor dem fünftplatzierten Dortmunder Weihnachtsmarkt.

Für die Studie seien die Begriffe in mehreren Sprachen ausgewertet worden, heißt es.

Alle Infos zum Cranger Weihnachtszauber hier in unserem Spezial!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel