Cranger Weihnachtszauber: Rabatte am WAZ-Familientag

Herne. Auf dem Cranger Weihnachtszauber in Herne gibt es am Mittwoch einen WAZ-Familientag. Den Besucherinnen und Besuchern winken Rabatte.

Am Mittwoch, 22. Dezember, ist auf dem Cranger Weihnachtszauber in Herne WAZ-Familientag. WAZ-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten an diesem Tag Exklusiv-Rabatte.

Die dritte Auflage der Winterwunderwelt geht noch bis Donnerstag, 30. Dezember. 100 Schaustellerinnen und Schausteller sowie Händlerinnen und Händler präsentieren sich und ihre Angebote auf dem Cranger Kirmesplatz. Beim WAZ-Familientag erhalten Besucherinnen und Besucher an diesem Mittwoch Rabatte. Dazu müssen die WAZ-Leserinnen und Leser nur den Coupon ausschneiden, der am Mittwoch in der WAZ erscheint. An den teilnehmenden Fahrgeschäften und Schlemmerbuden gibt es dann Rabatte.

Herne: Coupon ist mehrfach gültig

Die teilnehmenden Schausteller haben sich eigene Rabatt-Aktionen überlegt. An ihren Fahrgeschäften und in ihren Buden hängen sie dazu ein Schild aus und weisen auf ihre Rabatte hin. So gibt es beispielsweise an Fahrgeschäften für Kinder und Jugendliche mit dem Coupon 1 Euro Rabatt, am Stand von Schmalhaus gibt es die Kinderportion Eis für 1 Euro sowie kostenlose Toppings. Natürlich ist der Coupon an diesem Tag mehrfach gültig: Einfach überall bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorzeigen, und schon gibt es Rabatte!

