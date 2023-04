Weihnachtskirmes Cranger Weihnachtszauber in Herne sucht jetzt Maskottchen

Herne. Kein Aprilscherz: Das Team vom Cranger Weihnachtszauber bereitet sich auf den Dezember vor. Nun wird ein Maskottchen gesucht. Was man tun kann.

Der Cranger Weihnachtszauber sucht sieben Monate vor dem Start der weihnachtlichen Kirmes auf dem Cranger Kirmesplatz ein Maskottchen. Besucherinnen und Besucher sollen Ideen einreichen und können dabei etwas gewinnen.

„Jetzt soll auch der Cranger Weihnachtszauber ein eigenes Maskottchen bekommen“, sagt Projektleiter Dominik Lüße in einer Mitteilung. Jeder könne sich mit seinen Ideen einbringen. „Das Maskottchen soll die Weihnachtsstimmung und die Atmosphäre des Cranger Weihnachtszaubers repräsentieren“, erklärt Lüße.

Das Maskottchen könne kreativ und fantasievoll gestaltet werden, solange es weihnachtliche Elemente beinhalte. Die Ideen können als einfache Skizze eingereicht werden. Und im Idealfall soll die Figur auch bereits einen Namen tragen.

Projektmanager Domink Lüße. Er sucht jetzt ein Maskottchen für den Cranger Weihnachtszauber. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Ideen für Maskottchen: Wie man seine Entwürfe einreichen kann

„Schickt uns eure Ideen und helft uns, unser Maskottchen zu finden. Es muss keine perfekte Skizze sein. Ob es eine Kinderzeichnung ist oder eine Computerzeichnung, wir freuen uns über jede Einsendung“, erklärt Veranstalter Sebastian Küchenmeister. Die Veranstalter wollen den Siegerentwurf mit einem exklusiven Tag auf dem Weihnachtszauber belohnen. Das neue Maskottchen werde lebensgroß produziert und soll fester Bestandteil des Cranger Weihnachtszauber werden.

Schon im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter zunehmend auf lebensgroße Figuren gesetzt, die unter anderem bei einer großen Parade über das Gelände marschierten. Die Besucherinnen und Besucher nahmen begeistert die Gelegenheit zu Erinnerungsbildern an den sogenannten Fotospots wahr, unter anderem mit Disneys Eiskönigin. Die kreativen Skizzen können per Mail an d.luesse@cranger-weihnachtszauber.de geschickt werden. Eine Jury wird dann einen Siegerentwurf auswählen.

„Love, Peace & Joy“ ist das Motto des Cranger Weihnachtszaubers im Jahr 2022 gewesen. Was wird es wohl in diesem Jahr sein? Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

