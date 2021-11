Cranger Weihnachtszauber: Besuch nur mit 2G-Nachweis möglich

Der Cranger Weihnachtszauber startet am Donnerstag doch mit der 2G-Regelung.

Herne. Der Cranger Weihnachtszauber startet doch mit der 2G-Regelung. Das heißt, es dürfen nur Geimpfte und Genese den Weihnachtsmarkt besuchen.

Der Cranger Weihnachtszauber startet am Donnerstag doch mit der 2G-Regelung. Heißt: Nur geimpfte oder genesene Menschen dürfen den Weihnachtsmarkt auf dem Cranger Kirmesplatz besuchen. Das haben die Stadt Herne und Veranstalter Sebastian Küchenmeister am Dienstagmittag mitgeteilt.

Ausgenommen von der 2G-Regel seien Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können sowie Kinder unter zwölf Jahren, für die aktuell noch keine Impfmöglichkeit bestehe. Die Fläche des weihnachtlichen Themenparks sei eingezäunt, so dass beim Einlass auf das rund 45.000 Quadratmeter große Areal durch den Veranstalter die entsprechenden Kontrollen der Nachweise stattfinden werden.

„Ich begrüße es sehr, dass der Veranstalter freiwillig auf 2G setzt. Aktuell geben es die rechtlichen Regelungen des Landes für die Stadt nicht her, bei Veranstaltungen und in der Gastronomie 2G vorzuschreiben. Hier bedarf es schnellstens einer klaren und verbindlichen Regelung durch das Land“, sagt Oberbürgermeister Frank Dudda. „Ich hoffe, dass viele Veranstalter dem Vorbild des Cranger Weihnachtszaubers folgen und natürlich appelliere ich dringend, dass die immer noch zu vielen Ungeimpften ihre Entscheidung noch einmal gründlich überdenken und sich endlich impfen lassen.“

Weihnachtszauber-Veranstalter Sebastian Küchenmeister ergänzt: „Aufgrund der aktuellen Entwicklung müssen wir auf Nummer sicher gehen, daher haben wir mit der Stadt abgestimmt, die Veranstaltung unter 2G-Voraussetzungen durchzuführen.“

Der Cranger Weihnachtszauber startet am Donnerstag, 18. November, und endet am Montag, 30. Dezember. Am 24. und 25. Dezember ist Ruhetag.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel