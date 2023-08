Cranger Kirmesumzug: Das sind die besten Wagen

Herne. Beim Cranger Kirmesumzug wurden wieder von einer Jury die besten Wagen und die besten Fußgruppen ausgewählt. Diese Gruppen haben gewonnen.

Der bunte Cranger Kirmeszug ließ keine einzige Sekunde Langeweile aufkommen. Wie in jedem Jahr wurden auch nun wieder die besten Wagen und die besten Fußgruppen von einer Jury ausgewählt. Hans Peter Karpinski, Vorsitzender des Herner Stadtsportbundes, stellte am Buschmannshof nach der Reihe „seine Sportler“ vor. Die Phantasie der Vereine und Organisationen zeigte sich wieder einmal „grenzenlos“, teilt das Stadtmarketing mit.

Die dreiköpfige Jury mit Wiebke Bruch (Schaustellerin), Norbert Menzel (LM:V Veranstaltungsservice Herne) und Jochen Schübel (Pressebüro Cranger Kirmes) nahm alle genau unter die Lupe und wählte die attraktivsten und originellsten Festwagen und Fußgruppen aus.

Sieger bei den Fußgruppen: Die farbenfrohe Gruppe des BSV Holthausen konnte die Jury mit ihren detaillierten Kostümen im Fahrgeschäfte-Thema voll und ganz überzeugen. Foto: Isabel Diekmann / Stadtmarketing Herne

Nach ausgiebiger Beratung fiel die Wahl laut Stadtmarketing bei den Festwagen auf die „Reitsportgemeinschaft Herne Börnig“, die als Landfrauen und Knechte verkleidet auf eine Zeitreise zum Pferdemarkt am 10.8.1441 luden. Den zweiten Rang belegten die „Golden Oldies“, die das Horror-Thema mit Skeletten und anderen Gruseleffekten besonders eindrucksvoll auslebten. Über den dritten Platz freuten sich die „Laubenpieper on Tour“, die ausgestattet mit allerhand Gemüse im Haar als „junges Gemüse“ unterwegs waren.

Bei den Fußgruppen sicherte sich das Team des BSV Holthausen 1857 den Sieg. Mit ihren „wunderbaren Verkleidungen als Pferdekarussell und scheinbar sitzend in Achterbahnsitzen“, so die Jury, legten sie einen „ganz herrlichen Auftritt hin“. Nach ihrem Gewinn im Vorjahr landeten die „Südlichter“ mit ihrem Spruch „Crange wirft sich in Schale“ auf dem zweiten Platz. Verkleidet als „verrückte Hühner“ fragen sie, was eher da war: das Huhn oder Crange. Platz drei fiel an die Hundeschule Herne mit ihrem Motto „Den Letzten beißen die Hunde“.

Die Prämierung der drei originellsten Festwagen und Fußgruppen erfolge am Montag, 7. August, ab 19 Uhr bei der Veranstaltung „Treff im Zelt“ in der Cranger Festhalle, so das Stadtmarketing. Peter Großmann, Sportmoderator im ARD-Morgenmagazin, führe durch das Programm des Abends, der auch ein Dankeschön an rund 1000 Ehrenamtliche in Herne und Wanne-Eickel sei.

