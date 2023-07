Cranger Kirmes: Weitere Biergärten und Kirmesbüro öffnen

Herne. Nächste Woche öffnen auf der Cranger Kirmes zwei weitere Aufbaukantinen für Besucher und Schausteller. Außerdem öffnet das Kirmesbüro.

Mit dem Ende der Düsseldorfer Rheinkirmes am Sonntag, 23. Juli, wird sich auch der Cranger Kirmesplatz (noch) weiter füllen. Viele kleine und große Fahrgeschäfte bauen in der Nacht von Sonntag auf Montag am Rhein ab und direkt am Montagmorgen in Crange wieder auf.

Damit die Schausteller und ihre fleißigen Helfer auch mal ein kleines Päuschen einlegen können, öffnen ab Montag, 24. Juli, neben dem Biergarten „Zum Ritter“ zwei weitere sogenannte Aufbaukantinen: „Steinmeister’s Bierpavillon“ und erstmals die „Mexo Bar“, die den „Förderturm“ ersetzt, der sich für dieses Jahr nicht beworben hatte. Das teilt das Stadtmarketing mit.

„Die drei Aufbaukantinen sind über den Platz verteilt, damit die Schausteller kurze Wege haben“, so Platzmeister Tibo Zywietz. Alle drei Betriebe seien bis zum Mittwoch, 2. August, täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet, auch am Wochenende. Natürlich versorgen sie auch die Aufbau-Besucher, die sich vom Fortschritt „ihrer“ Cranger Kirmes ein Bild machen.

Cranger Kirmes: Kirmesbüro öffnet für Anwohner und Schausteller

Ebenfalls ab Montag, 24. Juli, öffnet auch der städtische Fachbereich Öffentliche Ordnung sein Kirmesbüro in der Jugendkunstschule an der Dorstener Straße 476. Die Mitarbeitenden dort sind Ansprechpartner für Fragen der Anwohner sowie der Schausteller. Ins Kirmesbüro zieht laut Stadtmarketing ab Donnerstag, 27. Juli, auch das mobile Vermittlungsbüro der Agentur für Arbeit ein und ist dort montags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr erreichbar.

Die Öffnungszeiten des Kirmesbüros (für Anwohner und Schausteller): Montag, 24. Juli, bis Freitag, 28. Juli, 10 bis 13 und 14 bis 15.30 Uhr; Montag, 31. Juli, bis Donnerstag, 3. August, 10 bis 13 und 14 bis 16 Uhr; Freitag, 4. August (offizielle Eröffnungsveranstaltung), 10 bis 12 Uhr; Samstag, 5. August (Festumzug), 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr; Sonntag 6. und 13. August, 10 bis 14 und 15 bis 17 Uhr.

Ein weiteres Indiz für den nahenden Start der Cranger Kirmes 2023: Seit Freitagmorgen, 21. Juli, um 9.30 Uhr ziert das Cranger Tor die Zahl 539 – das diesjährige Volksfest ist nach offizieller Lesart die 539. Ausgabe.

