Cranger Kirmes: WAZ-Schlagerherz feiert Geburtstag mit Stars

Ist er auch in diesem Jahr wieder beim WAZ-Schlagerherz dabei? Klar doch! Schlagersänger Olaf Henning kommt am 9. August ins Bayernzelt auf die Cranger Kirmes.

Herne. Promis ohne Ende: Das WAZ-Schlagerherz auf der Cranger Kirmes pocht wieder: Zum Geburtstag am 9. August kommen viele Stars ins Bayernzelt.

Das WAZ-Schlagerherz schlägt wieder höher! Auch in diesem Jahr gibt’s Schlager und Party auf der Cranger Kirmes. Die WAZ und die Funke-Mediengruppe laden am Mittwoch, 9. August, zur großen musikalischen Party ins Bayernzelt auf der Cranger Kirmes ein. Zum zehnten Geburtstag sind neun Stars dabei. Wir präsentieren hier die ersten sechs Künstlerinnen und Künstler. Die weiteren drei werden in den kommenden Wochen noch bekanntgegeben.

Auch wenn es aktuell noch mehr als vier Monate hin sind: Es lohnt sich schon einmal, sich den Termin vorzumerken und vielleicht schon mal den Kartenkauf zu planen. Denn der Vorverkauf für das WAZ-Schlagerherz startet bereits am 15. April. Und die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt: Die Tickets fürs WAZ-Schlagerherz sind oft schnell vergriffen. Die Veranstaltung wird präsentiert von der WAZ, dem Wochenblatt und Radio Herne. Alles zum Vorverkauf unten am Ende des Textes! Die gute Nachricht: Die Ticketpreise bleiben gleich!

WAZ-Schlagerherz: Diese Künstler sind in diesem Jahr dabei

Tim Toupet

Mallorca oder Crange? Das ist ganz egal. Tim Toupet ist der singende Frisör aus der Domstadt. Seine Hits „Du hast die Haare schön“, das „Fliegerlied“ oder „Ich bin ein Döner“ gehören zum Standardrepertoire auf jeder Popschlager-Party. Klar, dass sie auch auf Crange gesungen werden. Mitsingen ist ausdrücklich erlaubt.

Er hat die Haare schön: Tim Toupet ist der singende Frisör. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Olaf Henning

Der 55-Jährige ist Stammgast beim Schlagerherz und war bislang bei fast jeder Ausgabe dabei. Seine Hits wie „Cowboy und Indianer“ versprechen eine Mitsinggarantie. Olaf Henning ist Vollprofi. Und die Fans beim Schlagerherz haben schon wiederholt gezeigt, dass sie den erfahrenen Musiker einfach nur lieben.

Der Schlagersänger Olaf Henning ist Stammgast beim Schlagerherz auf Crange. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Ina Colada

Ina Colada heißt eigentlich Inga Peters, aber Ina Colada klingt viel schöner. Die Kirchhellenerin veröffentlicht Songs am Fließband. Viele werden auf den großen Schlagerpartys rauf und runter gespielt. Ihre Karriere startete 2008 im Bierkönig auf Mallorca. Hier geht’s zu den besten Fotos vom WAZ-Schlagerherz 2022!

Ina Colada startete ihre Karriere 2008 im Bierkönig auf Mallorca. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Norman Langen

Norman Langen ist noch ein Künstler, der seine Karriere bei „Deutschland sucht den Superstar“ startete. Mittlerweile hat der 38-Jährige einige Singles auf dem Markt. Übrigens: Langen lernte Schweißer und arbeitete vor seiner beeindruckenden Bühnenkarriere als Betreuer für Demenzerkrankte.

Schlagersänger Norman Langen kehrt zurück – hier beim Schlagerherz 2022 auf der Cranger Kirmes. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Marry

Marry heißt eigentlich Marion Möhlich. Die 42-Jährige aus Neuwied schaffte selbst den Durchbruch mit einer Coverversion von „Ohne Dich“ (Münchener Freiheit). Das ist immerhin 15 Jahre her. Seit 2010 steht sie hauptberuflich als Sängerin auf der Bühne – natürlich auch beim Schlagerherz 2023.

Marry bei einem Auftritt in Bottrop. Sie kommt jetzt erneut zum Schlagerherz nach Crange. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Frank Neuenfels

Frank Neuenfels ist nicht nur Sänger, sondern auch Moderator beim zehnten Schlagerherz. Das Publikum auf Crange hat ihn bereits in den vergangenen Jahren ins Herz geschlossen. Ehrensache, dass Frank Neuenfels auch zum zehnten Geburtstag wieder dabei ist.

Der Schlagersänger Frank Neuenfels ist auch wieder Moderator beim Schlagerherz auf der Cranger Kirmes in Herne. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Ticketpreise für das WAZ-Schlagerherz 2023 bleiben in diesem Jahr gleich. Einzeltickets sind für 19,50 Euro zu haben. Die VIP-Tickets kosten 119 Euro. Dafür gibt es Zutritt zum VIP-Bereich mit bestem Blick auf die Bühne (alkoholische Getränke und Softgetränke sind inklusive). Die Tickets werden ab 15. April unter www.wir-lieben-tickets.de verkauft.

