Cranger Kirmes: WAZ-Reporterin geht Kirmeswette ein – Video

Herne. Wie viel Mut ist auf der Cranger Kirmes gefragt? Unsere WAZ-Reporterin hat eine Wette abgeschlossen und gesteht ihre Crange-Liebe auf Instagram.

Die Cranger Kirmes ist kurz vor dem Start. Unsere Reporterin Lea Wittor hat mit ihrem Chef eine besondere Wette abgeschlossen. Im Live-Video auf Instagram erzählt die WAZ-Reporterin im Gespräch mit WAZ-Reporter Arne Poll, was sie sich überlegt hat, woran es scheitern könnte und was sie an der Kirmes so liebt (im Video auf 0:55 vorspulen!)

Informationen zur Cranger Kirmes:

Die WAZ berichtet auf den Social-Media Accounts bei Facebook und Instagram in den kommenden Tagen live und umfangreich von der Cranger Kirmes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel