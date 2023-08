Getränkepreise Cranger Kirmes: Was kosten Getränke – Bier, Cola, Fanta?

Herne. Steigen die Preise für Getränke auf der Cranger Kirmes? Wir haben uns umgehört, was Cola, Bier und Gummibärchenschnaps dieses Jahr kosten.

Was kosten die Getränke auf der Cranger Kirmes? Etliche Betriebe scheinen bis zur letzten Minute zu warten, bis sie endgültig ihre Preise für Bier, Cola und Schnäpse festlegen. Die großen Biergärten haben sich jetzt entschieden. Wir zeigen hier den Überblick.

Biergarten „Zum Ritter“

Der Biergarten „Zum Ritter“ bietet Bier und Softgetränke dieses Jahr zum Preis von 5 Euro je 0,4 Liter-Glas an. Im Vergleich zum letzten Jahr ist der Preis um 50 Cent gestiegen. Dieser Preis sei allerdings laut Betreiber Albert Ritter absolut verständlich. „Man muss bedenken, dass wir jeden Abend eine Kapelle beschäftigen, die schließlich auch bezahlt werden muss“ betont Ritter, der auch Schaustellerpräsident ist. Das jeweilige Angebot spiele demnach immer in den endgültigen Preis mit hinein, wodurch ein Vergleich der Bierpreise schwierig sei.

Steinmeisters Bierpavillon

Auch Steinmeisters Bierpavillon hat die Preise für Bier leicht angehoben: Im Vorjahr kostete das 0,4-Liter-Glas im Bierpavillon noch 4,70 Euro. Dieses Jahr zahlen Besucher für das Glas 4,90 Euro. Auch Oskar Steinmeister versuche – wie viele andere Betriebe – die Kosten für die Besucherinnen und Besucher möglichst gering zu halten, sagt er. Der Preis für den beliebten Gummibärchenschnaps wurde nicht erhöht – er liegt weiterhin bei 3 Euro.

Mexo Bar

Die Preise an der „Mexo Bar“ sind seit dem vergangenen Jahr nicht gestiegen: Dort kostet das 0,3-Liter-Glas Radler nach wie vor 3,50 Euro. „Das sind Preise, die man auch sonst in der Gastronomie zahlt“ betonte Betreiber Thomas Lakomy bereits im vergangenen Jahr vor dem Auftakt der Cranger Kirmes 2022. Zuvor musste auch er die Preise um 0,50 Euro anheben.

Bayern-Festhalle

Mit 5,70 Euro für 0,4 Liter Bier und alkoholfreies Bier ist die Bayern-Festhalle ganz vorne dabei. Das Weißbier kostet 6,50 Euro. Dafür gibt es dann allerdings 0,5 Liter. Die Sinalco-Cola kostet im 0,4-Liter-Glas 5,50 Euro. Wasser ist für 4,80 Euro zu haben. Die Maß Bier ist passend zum Ambiente für 12,50 Euro zu haben. Zur Erinnerung: Dafür gibt’s einen Liter Gerstensaft im Glas. Es geht auch gehobener. Der Weißwein kostet in der Flasche 21 Euro. Dafür gibt es allerdings nur einen halben Liter. In der Bayern-Halle des Bremer Schaustellers Wolter finden mehrere Veranstaltungen statt. Bei freiem Eintritt gilt an einigen Tischen unter anderem ein Mindestverzehr.

Auf WAZ-Nachfrage erklären viele Betriebe, dass sie bis zum Eröffnungstag mit der endgültigen Kalkulation der Getränkepreise warten. Auf Nachfragen hat die Airport-Bar bislang noch nicht geantwortet.

„Wir alle wünschen uns Preise wie vor 20 Jahren“, sagte Schausteller-Präsident Albert Ritter bei einer Pressekonferenz im Vorfeld der Cranger Kirmes. Das sei aber nicht mehr möglich. Kollege Patrick Arens kündigte aber an, dass es „keine Mondpreise“ geben werde. Zum ausführlichen Bericht geht es hier!

