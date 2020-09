Cranger Kirmes: Sonder-Fritz-Pin ist wieder erhältlich

Herne. Gute Nachricht für alle Kirmesfans: Der Sonder-Fritz-Pin ist wieder erhältlich. Der Pin ist nicht verändert worden und kostet 3,50 Euro.

Gute Nachrichten für alle Kirmesfans: Eine zweite, unveränderte Auflage des Kirmes-Pins geht in den Verkauf. Im Juli hatte das Stadtmarketing Herne auf Facebook zur Abstimmung über einen Sonderpin mit dem Kirmesmaskottchen aufgerufen. Die Kirmesfans entschieden sich eindeutig für einen optimistisch gestimmten Fritz mit Mund-Nasen-Schutz.

In der ersten Augusthälfte hat das Stadtmarketing den Souvenirwagen für vier Tage zur Rummel-Gastro auf dem Kirmesplatz aufgestellt. Bereits zum Verkaufsstart am Donnerstag, 13. August, wurde der neue Pin restlos ausverkauft. Um die anhaltende Nachfrage zu bedienen, geht nun die zweite Auflage in den Verkauf. Der Preis pro Pin bleibt unverändert bei 3,50 Euro.

Die Verkaufsstellen des Sonder-Fritz-Pins:

•Ticketshop der Stadtmarketing Herne GmbH, Kirchhofstr. 5

•Rathauspforte Herne, Friedrich-Ebert-Platz 2

•Bürgerlokal Wanne, Hauptstraße 241

•Alte Drogerie Meinken, Hauptstraße 414

•Ruhrpottkiste, verschiedene Märkte und Online-Shop: https://www.ruhrpottkiste.de/p/fritz-pin-maske

