Cranger Kirmes Cranger Kirmes: So wird das Wetter am letzten Wochenende

Herne. Die Cranger Kirmes war 2023 besonders durch einige Tage Wetter geprägt. Gibt es jetzt Hoffnung für trockenen Stunden am letzten Wochenende?

Nach einer teilweise verregneten Cranger Kirmes kommt in den letzten Tagen doch noch über Wanne-Eickel die Sonne raus. Hält sich das Wetter über das Wochenende oder müssen Besucherinnen und Besucher mit einem verregnetem Crange-Abschluss rechnen? Der Kirmes-Meteorologe Bernhard Mühr verrät uns seine Prognose für das Wochenende.

Das Wetter für Freitag, 11. August, lässt Gäste der Cranger Kirmes hoffnungsvoll auf das letzte Wochenende blicken. Freitag soll das Wetter den ganzen Tag über sonnig und warm bleiben. Schauer soll es an diesem Tag bis Mitternacht nicht geben.

Informationen zur Cranger Kirmes:

Das Wetter auf der Cranger Kirmes am Samstag und Sonntag

Am Samstag, 12. August, ist die Wetterlage wieder etwas bescheidener. Wie auch in der vergangenen Woche soll der Samstag durchwachsen sein. Besucherinnen und Besucher müssen mit teilweise kräftigen Schauern und kleineren Gewittern rechnen, so Mühr. Zwar erwartet der Meteorologe nicht das „große Unwetter“ und keinen Dauerregen, allerdings sei das Wetter am Samstag „nicht ganz so prickelnd“ für einen Kirmesbesuch. Zum Samstagabend soll es wieder trockner werden, prognostiziert Mühr.

Am Sonntag, 13. August, soll es zwar bedeckt, aber mit großer Wahrscheinlichkeit trocken sein. „Haben wir ganz gut hinbekommen“, so Mühr über das Wetter am letzten Crange-Wochenende im Vergleich zu der restlichen Kirmeszeit. Das Wetter sei übrigens insgesamt gut vorhersehbar gewesen und es habe wetter-technisch keine großen Überraschungen gegeben, sagt der Meteorologe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel