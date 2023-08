Cranger Kirmes Cranger Kirmes: So startet der Rummel an diesem Donnerstag

Herne. Am Donnerstag, 3. August, startet endlich die Cranger Kirmes! Was am ersten Tag auf dem Programm steht und um wie viel Uhr Schluss ist:

Ab 14 Uhr drehen sich am Donnerstag, 3. August, auf dem über elf Hektar großen Festgelände am Rhein-Herne-Kanal nicht nur die Karussells, sondern auch die Bratwürstchen auf dem Grillrost. Der erste von elf Kirmestagen auf der Cranger Kirmes dauert bis 24 Uhr, teilt das Stadtmarketing mit.

Vor dem Rummel wird an die Ursprünge der Cranger Kirmes erinnert. In der Tradition des historischen „Pferdemarkts“ lockt der Reiterhof „Gut Steinhausen“ am Resser Wäldchen mit einem Nachmittag ganz im Zeichen der Pferde. Beginn ist dort am Donnerstag um 12 Uhr, um 13 Uhr eröffnet Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda das Showprogramm. Der Eintritt auf den Reiterhof an der Wiedehopfstraße 200, unweit des Kirmesgeländes, ist frei.

Auf dem Festplatz sind laut Stadtmarketing alle 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäfte pünktlich ab 14 Uhr geöffnet, ebenso die Gastronomiebetriebe. In einigen davon wird am Donnerstagabend bereits kräftig gefeiert. So laden der neue Ausschankbetrieb „Zum Lieblingsmensch“ (Hauptstraße) und „Steinmeister’s Bierpavillon“ jeweils zu einer „90er-Jahre-Party“ ein. Im „Max und Moritz“ steigt eine „Opening-Party“, und in der Cranger Festhalle findet der traditionelle „Bürgerabend auf Crange“ statt – mit der Show- und Partyband „Grumis“ sowie DJ Thomas.

