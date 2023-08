An den Verkaufsständen der Händler werden Waren aller Art angeboten.

Cranger Kirmes Cranger Kirmes: So bewerten Besucher das Verkaufsangebot

Herne. Ob Fahrgeschäfte, Essensbuden oder andere Verkaufsstände: Die Kirmes bietet ein vielfältiges Angebot. Doch wie kommt die Ware bei Besuchern an?

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher auf der Cranger Kirmes ein buntes Angebot an Essensbuden, Fahrgeschäften und anderen Verkaufsständen. Doch was interessiert die Gäste wirklich und was ist auf dem Kirmesplatz eher überflüssig? Wir haben uns umgehört.

Fahrgeschäfte und Essensangebote kommen gut an

Einen Großteil der Angebote auf der Cranger Kirmes machen Fahrgeschäfte aus und viele Gäste besuchen die Kirmes nur deswegen. Auch Monika (65) besucht die Kirmes wegen des Riesenrads „Bellevue“, obwohl sie eigentlich gar nicht die große Kirmesgängerin ist. Partner Theo (73) freut sich auf der Cranger Kirmes ganz besonders auf die Reibekuchen. „Zuhause essen wir das ja nicht so oft“, sagt er. Die beiden besuchten die Kirmes am Donnerstag zum ersten Mal in diesem Jahr.

Generell sind die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr sehr zufrieden mit dem Angebot auf der Cranger Kirmes. Einigen fehlen dann allerdings doch ein paar Klassiker von früher. So auch Ernt (76): Er vermisst in diesem Jahr besonders die altertümlichen Spielautomaten.

Die bunten Plüschtiere gibt es an vielen verschiedenen Buden zu gewinnen. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Händler werden auf der Cranger Kirmes unterschiedlich aufgenommen

Umstritten sind die vielen Händler, die sich speziell auf der Dorstener Straße befinden. Dort werden Taschen, Schmuck und viele weitere Dinge verkauft. Auch Monika ist nicht begeistert von den Verkaufsständen. „Kann man sich doch immer kaufen“, urteilt sie über das Verkaufsangebot an solchen Ständen. Petra (57) und Sara (21) sind da anderer Meinung: Die beiden stöbern gerne durch das Angebot der Verkaufsstände. Auch Frauke (69) und Birke (67) freuen sich über das vielfältige Angebot der Händler. Sie kauften bereits über die Jahre hinweg T-Shirts, Ledergürtel und andere Kleinigkeiten auf der Cranger Kirmes. „Wir schauen gerne, wo es am günstigsten ist“, sagt Frauke, die sich interessiert den Schmuck an einem Stand ansieht.

Birke und Frauke stören eher die vielen modernen Spielautomaten, die so oft auf der Kirmes vertreten sind. „Die finde ich nicht so gut“, sagt Frauke über die bunten Greifautomaten. Ernst hat in dieser Hinsicht eine ganz einfache Lösung für sich entdeckt: „Einfach vorbei gehen, wenn es nicht gefällt.“

