Cranger Kirmes: Schausteller (47) ist „Bester auf Crange“

Herne. Ein 47-jähriger Schausteller hat mit seinem Betrieb den Award „Bester auf Crange“ erhalten. Der Betrieb von Arno Heitmann ist ziemlich bekannt.

Schausteller Arno Heitmann (47) ist mit dem Award „Bester auf Crange“ ausgezeichnet worden. Sein Fahrgeschäft „Disco Jet“ sei ein Gewinn für die Cranger Kirmes. Und der Betrieb lebe „ein höchst professionelles Miteinander“ mit den Veranstaltern und Schausteller-Kollegen.

Es sei wohl richtig gewesen, in das Fahrgeschäft zu investieren, betonte Arno Heitmann, als er den Preis im Herner Rathaus entgegennahm. Der Münsteraner ist Vater von zwei Kindern und steht seit 20 Jahren mit Fahrgeschäften auf der Cranger Kirmes. Schon sein Vater Fritz Heitmann war viele Jahre „Stammgast“. Er steht auch in diesem Jahr mit der Wildwasserbahn unmittelbar in der Nähe.

Arno Heitmann (Gewinner des Awards), Dr. Frank Dudda (OB Herne SPD), Fritz (Maskottchen der Cranger Kirmes) und Nicole Heitmann (Ehefrau des Preisträgers) stehen am Mittwoch im Ratssaal im Rathaus Herne. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Viel Lob für Zuverlässigkeit der Schausteller-Betriebe

Heitmann hatte den Disco-Jet in den Corona-Jahren neu bauen lassen. „Damit hat er in den sehr schwierigen Zeiten für Schaustellende ein Zeichen gesetzt“, betont die Jury aus Kirmesdezernent Frank Burbulla, Ordnungs-Fachbereichsleiter Werner Friedhoff und Stadtmarketing-Geschäftsführer Holger Wennrich.

Auch Oberbürgermeister Frank Dudda lobte die Zusammenarbeite mit Familie Heitmann. Der Schausteller sei „ein zuverlässiger Vertragspartner“, der auch die Stadt nicht hängen lasse. „Hier gilt noch das Wort.“ Der Oberbürgermeister zeigte am Tag vor dem Kirmesstart seine Bewunderung für die Schausteller und die Aufbauarbeiten. Noch kurz vorher sehe das Gelände aus wie eine Dauerbaustelle: „Am Ende haben sie es doch irgendwie geschafft.“

Der Aufsteller für den Award „Bester auf Crange“. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

