Cranger Kirmes: Panne bei Pässen – Vorverkauf verschoben

Herne. Der Vorverkauf der Fahr- und Schlemmerpässe für die Cranger Kirmes muss verschoben werden. Grund ist eine Panne. Welche Termine nun gelten.

Der Vorverkauf der Crangepässe startet in diesem Jahr mit Verspätung. Die angekündigten Termine für die Abholung der zugeteilten Crangepässe bei der Onlinevergabe und den anschließenden Verkaufsstart des Hauptkontingents müssen verschoben werden. Grund sei eine Verzögerung bei der Auslieferung, teilt Stadtmarketing Herne mit.

Mit den Crangetalern, den Fahr- und Schlemmerpässen, lässt sich beim Besuch der Cranger Kirmes (3. bis 13. August) Geld sparen, denn die Pässe bieten im Vergleich zum Kaufpreis einen höheren Gegenwert in Crangetalern. Darüber hinaus locken weitere Vergünstigungen. Im Jahr 2022 waren die Schlemmerpässe bereits nach wenigen Tagen ausverkauft. Die Onlinevergabe lief vom 1. bis 7. Juni, 4500 Pässe standen dafür bereit. Wer zum Zuge kam, sollte die Pässe ab diesen Mittwoch, 14. Juni, kaufen können. Alle, die kein Glück bei der Online-Vergabe hatten, sollten ab Dienstag, 20. Juni, eine zweite Chance bekommen. Dann sollte der Verkauf des Hauptkontingents starten.

Diese Termine könnten nicht eingehalten werden, teilte Stadtmarketing nun mit. „Der Grund dafür ist eine Verzögerung bei der Auslieferung der Pässe. Wir bitten um Verständnis und Entschuldigung für eventuelle Unannehmlichkeiten“, so Holger Wennrich, Geschäftsführer des Herner Stadtmarketings. Der Termin für die Abholung der Crangepässe aus dem Onlineverkauf sei auf Dienstag bis Donnerstag, 20. bis 22. Juni, verschoben worden. Der reguläre Vorverkauf starte dann am Mittwoch, 28. Juni. Dann beginne der Verkauf des Hauptkontingents von je 10.500 Schlemmer- und Fahrpässen an insgesamt neun Vorverkaufsstellen im Ruhrgebiet, darunter die Herner Sparkasse auf der Hauptstraße 224 in Wanne-Mitte und der Ticketshop des Stadtmarketings.

Auf Crange geht es wieder rund: Der Rummel läuft in diesem Jahr vom 3. bis 14. August. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die Obergrenze liege dort ebenfalls bei fünf Schlemmerpässen und zehn Fahrpässen pro Person. Um Wartezeiten nicht noch zu verlängern, bittet das Stadtmarketing deshalb um Verständnis, dass an diesen Tagen keine touristische Beratung und auch kein Ticket- und Souvenirverkauf möglich seien.

Die Fahr- und Schlemmerpässe der Cranger Kirmes und die darin gebündelten Crangetaler stellen seit mehr als zehn Jahren eine außergewöhnliche Währung dar. Jeder Pass bietet einen Mehrwert von fünf Euro. Denn bei einem Verkaufspreis von 15 Euro enthält jeder Fahrpass 20 Crangetaler im Gegenwert von 20 Euro; jeder Schlemmerpass zum Preis von 20 Euro enthält 25 Crangetaler im Wert von 25 Euro.

