Cranger Kirmes: Online-Vergabe der Crangepässe startet

Herne. Die Online-Vergabe der beliebten Crangepässe startet Anfang Juni. Wie viele Pässe es gibt, und wie Fans sie bekommen können. Ein Überblick.

Es ist wieder so weit: Die Online-Vergabe der Crangepässe startet am Donnerstag, 1. Juni, um 12 Uhr über die Website der Cranger Kirmes: www.cranger-kirmes.de. Mit den Crangepässen lässt sich beim Kirmesbesuch Geld sparen, entsprechend schnell waren Pässe in den Vorjahren ausverkauft.

Online stehe für Kirmesfans in diesem Jahr ein Kontingent von je 4500 Fahr- und Schlemmerpässen bereit, teilt das Stadtmarketing mit. Übersteigt die Nachfrage das Angebot, entscheide ein Zufallsgenerator automatisch, wer bis zu fünf Schlemmerpässe und zehn Fahrpässe kaufen darf. „Im vergangenen Jahr haben sich über 4500 Kirmesfans an der Vergabe beteiligt. Auf einen Schlag gab es Anfragen für locker mehr als 17.500 Schlemmerpässe“, sagt Holger Wennrich, Geschäftsführer vom Stadtmarketing.

„Das System ist ebenso einfach wie gerecht und wird sehr gut angenommen“, so Wennrich. Dank des Zufallsprinzips sei Schnelligkeit nicht mehr das entscheidende Kriterium, um sich online einen Crangepass zu sichern. Alle Interessenten könnten von Donnerstag, 1. Juni, 12 Uhr, bis Mittwoch, 7. Juni, 12 Uhr, an der Vergabe teilnehmen.

Crangepässe können beim Stadtmarketing abgeholt werden

Pro Person sei nur eine Teilnahme an der Vergabe möglich. Mehrfachteilnahmen filtere das System automatisch heraus. Nach Abschluss der Teilnahme bekämen die Teilnehmenden mit etwas Glück am Montag, 12. Juni, eine Benachrichtigung über die erfolgreiche Zuteilung der Crangepässe. Der Kauf erfolge dann von Mittwoch, 14. Juni, bis Freitag, 16. Juni, im Ticketshop des Stadtmarketings Herne an der Kirchhofstraße 5 in Herne-Mitte. Nicht wahrgenommene Optionen auf Crangepässe verfielen nach dem 16. Juni. Ein Versand der Pässe ist laut Stadtmarketing nicht möglich.

Allen, die in diesem Jahr kein Glück bei der Online-Vergabe hatten, biete sich ab Dienstag, 20. Juni, eine zweite Chance, so das Stadtmarketing. Dann beginne der Verkauf des Hauptkontingents von je 10.500 Schlemmer- und Fahrpässen an insgesamt neun Vorverkaufsstellen im Ruhrgebiet, darunter die Herner Sparkasse auf der Hauptstraße 224 in Wanne-Mitte und der Ticketshop des Stadtmarketings. Die Obergrenze liege dort ebenfalls bei fünf Schlemmerpässen und zehn Fahrpässen pro Person.

Crangepässe sind ein Alleinstellungsmerkmal der Cranger Kirmes

Inhaber der Crangepässe erhielten zudem vier Rabatt-Gutscheine für das Lago (2 Euro), die Filmwelt Herne (ermäßigter Kinotagspreis), das Wananas (15 Prozent auf den Einzeleintrittspreis) und für Kirmessouvenirs im Ticketshop des Stadtmarketings bzw. am Souvenir- und Infostand am Cranger Tor (1 Euro Rabatt auf den Gold Fritz 2023, solange der Vorrat reicht). „Die Crangepässe sind ein Alleinstellungsmerkmal für die Cranger Kirmes und ein Gewinn für alle Beteiligten“, sagt Holger Wennrich. Nicht zuletzt finanziere das Herner Stadtmarketing mit dem Verkauf der Pässe die großangelegte Werbekampagne für die Cranger Kirmes.

Die Crangetaler seien ausschließlich während des Kirmeszeitraums vom 3. bis zum 13. August 2023 einlösbar. Einzige Ausnahme sei der Familientag am Mittwoch, 9. August – an diesem Tag bieten die Schaustellenden viele ermäßigte Preise oder besondere Angebote. Die Fahrpässe gelten für die rund 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäfte. Die Schlemmerpässe gelten an allen gastronomischen Betrieben sowie darüber hinaus an allen Glücks- und Spielbetrieben. Bezahlt werden könne mit den Crangetalern auch in Kombination mit Bargeld. Barauszahlungen und Auszahlungen von Wechselgeld seien mit den Crangetalern nicht möglich.

Die Fahr- und Schlemmerpässe der Cranger Kirmes und die darin gebündelten Crangetaler stellen seit mehr als zehn Jahren eine außergewöhnliche Währung dar. Jeder Pass bietet einen Mehrwert von fünf Euro.

Denn bei einem Verkaufspreis von 15 Euro enthält jeder Fahrpass 20 Crangetaler im Gegenwert von 20 Euro; jeder Schlemmerpass zum Preis von 20 Euro enthält 25 Crangetaler im Wert von 25 Euro.

