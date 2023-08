Cranger Kirmes: Oberbürgermeister ehrt Sieger des Festumzugs

Herne. Beim Vereinsabend „Treff im Zelt“ sind die Sieger des Festumzugs und des Cranger-Kirmes-Cups geehrt worden. Es wurde tierisch.

Das war ein „tierisches“ Vergnügen am Montagabend in der Cranger Festhalle. Beim „Treff im Zelt – Vereinsabend“ standen Hühner brav neben Hunden auf der Bühne. Die Aufklärung: Moderator Peter Großmann und Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda ehrten im voll besetzten Festzelt die Sieger und Platzierten des Kirmesumzuges.

Und dazu gehörten die „Südlichter“, verkleidet als „verrückte Hühner“, ebenso wie die Hundeschule Herne, die das Motto „Den Letzten beißen die Hunde“ kreativ darstellten. Die Reiterinnen und Reiter aus Börnig, Sieger bei den Festwagen, beließen es bei ihrer Verkleidung als Landfrauen und Knechte und luden noch einmal zum Pferdemarkt am 10. August 1441 ein.

Dankeschön an die „unzähligen Ehrenamtlichen“

„Treff im Zelt – Vereinsabend“ sei jährlich ein zumindest „kleines Dankeschön“, so Frank Dudda, der Stadt an die unzähligen Ehrenamtlichen in Herne und Wanne-Eickel. „Danke für Ihr Engagement“, rief Hernes Oberbürgermeister in die Cranger Festhalle. Dieses Engagement habe sich auch im Kirmesumzug widergespiegelt, „den ich dank Ihrer vielen Ideen und Ihrer Kreativität überwältigend fand. Wenn wir so weitermachen, wird es eng für die Karnevalsumzüge in Köln und Düsseldorf, denn beim Umzug machen nicht nur Herner und Wanne-Eickeler mit, sondern auch viele Gruppen und Vereine aus der Nachbarschaft. Die Region zieht immer mehr mit“.

Anschließend ehrte er gemeinsam mit Peter Großmann, bekannt aus dem ARD-Morgenmagazin, die Sieger des Festumzuges in den Kategorien Fußgruppen und Mottowagen. Fünf der sechs Preisträger waren in vollem Ornat erscheinen – nur die „Golden Oldies“, Platz 2 bei den Festwagen, kamen in Zivil, denn das Schminken für ihr „Horror-Thema“ hätte einfach zu lange gedauert, teilt das Stadtmarketing mit.

Ausgezeichnet mit einem Scheck über 3000 Euro wurden auch die Fußballer der Spvgg. Erkenschwick als Sieger im Cranger Kirmes-Cup des SV Sodingen.

