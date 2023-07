Cranger Kirmes: Nachfolger für die Karaokebar steht fest

Herne. Die Trauer war groß, als sich die Meldung verbreitete, dass der Karaoke-Biergarten die Cranger Kirmes verlässt. Nun steht ein Nachfolger fest.

Den Platz des Karaoke-Biergartens wird der Ausschankbetrieb „Zum Lieblingsmensch“ einnehmen. So nennt der Dortmunder Schausteller Johann Meyer seinen Ausschankbetrieb mit Verkaufswagen und einem etwa 150 Quadratmeter großen Zelt: „Mein Zelt bekommt ein transparentes Dach, damit meine Gäste auch alle den berühmten Mond von Wanne-Eickel sehen können.“

Mit Gewürzgurken und Slush-Eis fing es an

Johann Meyer lädt auf Crange in seinen Ausschankbetrieb „Zum Lieblingsmensch“ ein. Foto: Schausteller

Johann Meyer, bekannt unter seinem Spitznamen „Schengel“, betritt in Crange kein Neuland. Seit über 20 Jahren gehört er zu den Beschickern. Mit dem Verkauf von Slush-Eis und Gewürzgurken begann alles, im vergangenen Jahr baute er seine „Tiroler Hütte“ gegenüber dem Riesenrad auf. Jetzt wird er noch ein Stückchen größer.

Mit „Zum Lieblingsmensch“ bewarb sich der 43-Jährige bereits im Winter 2022 um einen Platz auf Crange. Nach dem Rückzug des Karaoke-Biergartens erhielt er den Zuschlag für den frei gewordenen Platz an der Hauptstraße. Etwa 120 Sitzplätze „an runden Tischen“ soll es dort geben, dazu unzählige Stehtische, eine zweite Theke, eine Cocktailbar sowie „auch ein Plätzchen zum Tanzen“, verspricht Johann Meyer.

DJ legt aktuelle Charts und deutsche Schlager auf

Denn jeden Abend soll im „Zum Lieblingsmensch“ ein DJ für Stimmung sorgen, die Musikfarbe wird dafür gemixt mit aktuellen Charts und deutschen Schlagern. Veranstaltungen, die seine Vorgänger im Programm hatten – zum Beispiel die „90er-Jahre-Party“ am ersten Kirmes-Donnerstag –, plant Johann Meyer (noch) nicht. „Und es wird auch kein festes Karaoke geben“, schmunzelt er, „auch wenn ich niemandem verbieten werde, bei unserer Musik mitzusingen“.

Etwa 25.000 Euro investierte Johann Meyer in sein neues Projekt, unter anderem in modernste Elektro-, Kühl- und Lichttechnik. Seine Ziele für die elf tollen Tagen auf Crange: „Wir setzen auf gute Laune und ein Gemeinschaftserlebnis, in dem jeder nach Herzenslust feiern kann.“

