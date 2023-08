Cranger Kirmes: Kirmeskönigin dankt ab – wer folgt ihr?

Herne. Die Hernerin Melina I., Kirmeskönigin in NRW, dankt ab. Am Donnerstag wird eine Nachfolgerin gewählt. Was alles noch auf dem Rummel los ist.

Abschied von einem „Cranger Kirmeskind“: Die NRW-Kirmeskönigin Melina I. aus dem Herner Stadtteil Unser Fritz dankt ab. Traditionell am letzten Donnerstag des Rummels in Herne gibt die amtierende Kirmeskönigin, Repräsentantin aller Volksfeste in Nordrhein-Westfalen, ihr hohes Amt ab.

Wer auf Melina I., die mit „bürgerlichem“ Namen Melina Wilmsen heißt, folgen wird, entscheidet sich an diesem Donnerstagabend, 10. August, ab 19 Uhr im Ausschankbetrieb „Zum Ritter“, direkt am Rhein-Herne-Kanal. Begleitet werde die Wahl der Regentin von einem musikalischen Rahmenprogramm, heißt es in einer Mitteilung der Kirmes.

Informationen zur Cranger Kirmes:

Musik ist am Donnerstag, 10. August, auch an vielen weiteren Gastronomieständen im Angebot. Ein Heimspiel haben die „Los Gerlachos“, die mit Hits aus den 1960er-Jahren bis heute im „Lehnerts Hof“ an der Hauptstraße abrocken. Und wie immer: umsonst und draußen, live und laut. Beginn: ca. 20.30 Uhr. Ebenfalls Stammgäste auf dem Rummelplatz seien „Se7en Cent“. Am Kult-Stand „Steinmeister“ wollen die Kult-Rocker wieder alle Tische und Schirme zum Wackeln bringen, heißt es weiter. Beginn hier: ca. 19.30 Uhr.

Im Familien-Biergarten „Max und Moritz“ singt Anthony Bauer jr. die größten Hits von Elvis Presley, Frank Sinatra, Tom Jones und vielen mehr. Der Auftritt des Finalisten der RTL-Sendung „Das Supertalent“ beginnt gegen 19.30 Uhr. Ganz andere Musik gibt‘s in der Cranger Festhalle. Unter dem Motto „Malle Dir einen“ stehen dort unter anderem Julian Sommer, Isi Glück und Asphalt Anton auf der Bühne. Beginn: 19 Uhr. Bei allen musikalischen Acts am Donnerstagabend auf dem Rummelplatz ist der Eintritt frei, heißt es abschließend.

