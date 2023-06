Cranger Kirmes: Kirmeskalender der Leos lockt mit Gewinnen

Herne. Der Leo-Club „Dickköppe“ Wanne-Eickel hat wieder seinen Kirmeskalender aufgelegt. Der Erlös der Aktion geht traditionell an den guten Zweck.

„Gewinne, Gewinne, Gewinne“. Dieser Ruf ist nicht nur an vielen Losbuden auf der Cranger Kirmes zu hören. Gewinne gibt es auch im Cranger Kirmeskalender des Leo-Clubs „Dickköppe“ Wanne-Eickel. Der Erlös fließt an den guten Zweck.

Der Kirmeskalender ist mit über 150 Preisen gefüllt, der Verkauf läuft bis Dienstag, 4. Juli. Das bunte Motiv für die 5000 Exemplare des Kirmeskalenders hat der Herner Sören Scholle entworfen und es dem Leo-Club kostenlos zur Verfügung gestellt.

Herne: Verkauf ab sofort bis 4. Juli an vier Verkaufsstellen

Jeder Kalender kostet fünf Euro, trägt eine Nummer und nimmt automatisch an einer täglichen Verlosung teil, die am 11. Juli beginnt und bis zum Kirmesstart dauert. Hinter den 24 Kirmes-Törchen haben die Leos Preise wie eine Playstation 5, einen Musical-Besuch, Gutscheine für einen Wellness-Tag, Apple Air-Pods, einen Kaffeevollautomaten und vieles mehr versteckt. Der Verkaufserlös geht in diesem Jahr an das Herner Frauenhaus und an die DLRG. Unterstützt wird die zehnte Auflage des Kalenders vom Lions-Club Wanne-Eickel, dem Patenclub der eigenständigen Jugendorganisation, der junge Erwachsene zwischen 16 und 30 Jahren angehören.

Der Kalender ist ab sofort an diesen Verkaufsstellen zu haben: Ruhr-Apotheke, Hauptstraße 225; Blickpunkt Optik, Hauptstraße 21; Wein & Spezialitäten Vössing, Behrensstraße 9; Ticketshop der Stadtmarketing Herne GmbH, Kirchhofstraße 5.

