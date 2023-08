Cranger Kirmes: GNTM-Teilnehmerin (20) ist NRW-Kirmeskönigin

Herne. Cranger Kirmes: Pauline Schäfer (20) ist neue NRW-Kirmeskönigin. Die Schausteller-Tochter wollte schon „Germany’s Next Topmodel“ werden.

Pauline Schäfer ist die neue NRW-Kirmeskönigin. Die Schaustellervereinigungen stellten die 20-Jährige aus Schwerte am Donnerstagabend als Nachfolgerin von Melina I. vor. Schäfer ist die erste Kirmeskönigin mit Schaustellerblut – und Ex-Teilnehmerin von Germany’s Next Topmodel.

+++ Bericht: Michelle verjault den Auftakt der Cranger Kirmes 2023 +++

Schäfer war 2022 direkt in der ersten Folge einer neuen GNTM-Staffel rausgeflogen. Dennoch blickt sie positiv zurück: „Das war eine Mega-Erfahrung für mich.“ Heidi Klum sei sehr nett gewesen.

Informationen zur Cranger Kirmes:

Familie Schäfer aus Schwerte mit Fahrgeschäften in NRW unterwegs

„Ich bin das erste Schaustellermädchen, das überhaupt Kirmeskönigin wird. Das ist eine ganz besondere Ehre.“ Die 20-Jährige stammt aus der Schaustellerfamilie Schäfer, die mit mehreren Fahrgeschäften und Süßwarenständen auf den Volksfesten in NRW unterwegs ist. Bekannt sind die großen Betriebe „Shake & Roll“ und „Voodoo Jumper“. Außerdem besitzt die Familie Süßwarenstände. „Wir sind Kirmeskinder, denn wir wachsen nicht nur auf dem größten Spielplatz der Welt auf, sondern auch in unsere Familientradition hinein“, erklärten Schäfer und ihr Bruder Hans-Otto Schäfer junior bei Facebook. Die Familie ist Mitglied in der großen Schaustellervereinigung Iserlohn-Schwerte. Sie widmet ihr Amt ihrem im vergangenen Jahr verstorbenen Opa.

Schäfer folgt auf Melina Wilmsen. Das „Cranger Kirmeskind“ stammt selbst aus dem Stadtteil „Unser Fritz“ in Herne. Wir berichten hier weiter über die Krönung der 20-jährigen Pauline Schäfer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel