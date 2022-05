Herne. Gibt es zur Cranger Kirmes 2022 wieder einen Festumzug? Mit zehntausenden Menschen an den Straßenrändern? Das sagt Hernes OB Frank Dudda.

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll es in diesem Jahr in Herne wieder eine Cranger Kirmes geben – und auch wieder den großen Kirmesumzug. Das bestätigt Oberbürgermeister Frank Dudda gegenüber der WAZ. Die Großveranstaltung, bei der zehntausende Menschen zwischen Eickel und Cranger Kirmesplatz am Straßenrand stehen, sei in Planung, so der OB.

Lang ist’s her: Am letzten Kirmesumzug vor der Pandemie beteiligten sich 2019 insgesamt 4000 Menschen in 117 Gruppen. Sie feierten auf den Festwagen oder sie marschierten zu Fuß. Dabei wurden wie üblich Unmengen an Süßigkeiten und anderen Geschenken unters Volk gebracht: Bonbons, Lutscher, Gummibärchen etwa und ganz, ganz viel Popcorn. Nach Angaben von Stadtmarketing Herne säumten dabei 120.000 Menschen die Straßen. Als Corona kam, wurde der Festumzug gestrichen. Einige Kirmesfans waren dennoch unterwegs: Die Treckerfreunde Wanne-Eickel starteten 2020 ihren eigenen kleinen „Kirmesumzug“.

In diesem Jahr nun soll der Kirmesumzug wieder im großen Rahmen durchgeführt werden. Er findet traditionell am ersten Kirmessamstag statt – in diesem Jahr am 6. August. Noch liefen die Planungen, Details stehen also noch nicht mit, so der OB. Das bestätigt auch Alexander Christian, Sprecher von Stadtmarketing Herne. Der Ablauf der Großveranstaltung soll im Sommer vorgestellt werden. Er geht davon aus, dass es Stand jetzt trotz Pandemie keine großen Einschränkungen geben wird. Der Umzug finde im Freien statt, dort seien keine besonderen Schutzmaßnahmen mehr vorgesehen.

Sprecher der Cranger Kirmes: Alexander Christian von Stadtmarketing Herne. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Ein Fragezeichen steht aber noch hinter der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Noch nicht ganz abzusehen sei, wie viele Gruppen sich nach zwei Jahren Corona-Pause beteiligen wollten: „Das Vereinsleben hat durch die Pandemie einen Dämpfer bekommen.“ Die Rückmeldungen seien aber positiv. Christian geht davon aus, dass der Zug „in gewohnter Länge stattfinden wird“.

