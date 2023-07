Cranger Kirmes: Geld sparen – Fahrpässe sind noch zu haben

Herne. Es sind noch Fahrpässe für die Cranger Kirmes da! Kirmesfans, die Geld sparen wollen, können zugreifen. Wo das jetzt noch möglich ist.

Je kürzer die Wartezeit auf den Start der Cranger Kirmes am Donnerstag, 3. August, wird, desto knapper wird der Vorrat an Crangepässen, mit denen die Kirmesfreunde auf dem Volksfest kräftig Geld sparen können.

Während die 15.000 gedruckten Schlemmerpässe bereits kurz nach dem Verkaufsstart Anfang Juni restlos vergriffen gewesen seien, sei der Cranger Fahrpass noch vorrätig, heißt es in einer Mitteilung von Stadtmarketing Herne. Dieser „Spar“-Pass als kleiner, handlicher Block koste 15 Euro und verfüge über 20 Crangetaler (Wert: 20 Euro), mit denen die Gäste an den 50 großen und kleinen Fahr-, Show- und Laufgeschäften zahlen könnten. Die Crangetaler könne der Kirmesbesucher wie Bargeld benutzen oder mit dem Euro kombinieren. Eine Barauszahlung ist aber nicht möglich, Wechselgeld werde von den Schaustellenden nicht ausgezahlt.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Die Crangetaler sind ab Donnerstag, 3. August, um 14 Uhr an allen Kirmestagen einlösbar – ausgenommen sei der Familientag am Mittwoch, 9. August. Ein weiterer Vorteil: Die Rückseite des Fahrpasses verspreche Freizeitvergnügen in Herne und Wanne-Eickel – mit Coupons und Gutscheinen für das LWL-Museum für Archäologie, die Filmwelt Herne, das Lago und das Wananas.

Von den 15.000 Fahrpässen seien bisher (Stand: 26. Juli 2023) weit über zwei Drittel verkauft worden. Der Kauf sei auch während der elf Kirmestage möglich – allerdings nicht am Souvenir- und Infostand auf dem Festplatz am Cranger Tor, sondern in Herne und Wanne-Eickel nur im Ticketshop von Stadtmarketing Herne auf der Kirchhofstraße 5.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel