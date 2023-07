Cranger Kirmes: Finden Feuerwerke statt? Das sagt die Stadt

Herne. 2018 und 2019 mussten die Feuerwerke der Cranger Kirmes wegen Trockenheit ausfallen. Wie ist die Lage in diesem Jahr? Das sagt die Stadt.

Finden in diesem Jahr die beiden großen Feuerwerke der Cranger Kirmes statt? Das fragen sich kurz vor Start viele Crange-Fans. 2018 und 2019 mussten die Feuerwerke ausfallen, weil die Waldbrandgefahr aufgrund von langanhaltender Trockenheit zu groß war.

Das Problem gibt es in diesem Jahr nicht, in den letzten Tagen hat es viel geregnet. „Die Waldbrandgefahr liegt aktuell bei null“, sagt Werner Friedhoff, Leiter des Fachbereichs Öffentliche Ordnung der Stadt Herne, bei einer Pressekonferenz. „Wir gehen davon aus, dass wir zwei spektakuläre Feuerwerke sehen werden.“

„Wir gehen davon aus, dass wir zwei spektakuläre Feuerwerke sehen werden“: Werner Friedhoff, Leiter des Fachbereich Öffentliche Ordnung. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Was für die Feuerwerke ein Vorteil ist, stellt die Arbeiter der Cranger Kirmes derzeit vor einige Herausforderungen. Der Boden, auf dem derzeit schwere Lkw fahren, die die großen Fahrgeschäfte aufstellen, ist an vielen Stellen matschig, immer wieder kommen heftige Regenschauer und Gewitter runter. „Die Wettervorhersagen sind derzeit nicht optimal“, so Friedhoff. Aber das trübe die Stimmung nicht. „Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, dann rechnen wir mit einem Besucherrekord in diesem Jahr“, ergänzt Holger Wennrich, Chef vom Stadtmarketing Herne.

Sollte sich nichts ändern, finden die Feuerwerke am ersten Freitag, 4. August, und am letzten Sonntag, 13. August, jeweils um 22.30 Uhr statt.

