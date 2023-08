Cranger Kirmes eröffnet: Die Sonne kommt raus – WAZ live

Die ersten Besucher sind auf der Cranger Kirmes unterwegs. Die Kirmes wurde am Donnerstag pünktlich um 14 Uhr eröffnet.

Herne. Die Cranger Kirmes 2023 ist eröffnet. Zum Start kommt sogar die Sonne. Die Schausteller haben einen Tipp für alle, die nach Crange kommen wollen.

Die Cranger Kirmes 2023 ist eröffnet. Nachdem es am Morgen noch in Strömen geregnet hatte, kam am Nachmittag zumindest mal kurz die Sonne heraus, bevor immer wieder Nieselregen einsetzte. „Wir schalten jetzt um auf Veranstaltungsmodus“, sagt Platzmeister und Kirmeschef Tibo Zywietz kurz nach dem offiziellen Start um 14 Uhr. Alle seien nun bereit, dass viele Millionen Besucherinnen und Besucher auf den Kirmesplatz nach Crange kommen können.

500 Schausteller öffnen ihre Stände und Fahrgeschäfte

Der 38-Jährige und sein Team des Herner Ordnungsamtes waren seit Anfang Juli mit der Begleitung des Aufbaus beschäftigt. Zum Start wurde alles pünktlich fertig. Die großen Fahrgeschäfte wie die Alpina-Bahn und das Bellevue-Riesenrad sind in Betrieb. Die Schausteller wischten noch einmal die Sitze trocken. 500 Schausteller haben auf der Cranger Kirmes ihre Stände und Fahrgeschäfte aufgebaut. Damit ist die Cranger Kirmes das größte Volksfest in NRW, deutschlandweit auf Platz zwei hinter dem Münchener Oktoberfest.

Informationen zur Cranger Kirmes:

Für Zywietz war die Vorbereitungszeit mit so viel Regen einmalig. Umso schöner sei es nun, dass alles völlig rund und ohne Zwischenfälle starten könne. Es gebe keine technischen Probleme, keine Ausfälle und auch die Restplätze seien gänzlich nachbesetzt. „Es gibt keine Lücken mehr.“

Blick zum Himmel – Rat: Regenjacken mitbringen!

„Wir wünschen uns, dass das Wetter stabil bleibt“, sagte Schausteller Arno Heitmann. Der 47-Jährige war am Mittwoch noch mit dem Award „Bester auf Crange“ für sein Fahrgeschäft Disco Jet ausgezeichnet worden. Heitmann rät den Besuchern, entsprechend eine Regenjacke einzupacken. Sein Love-Express hat den Vorteil, dass er komplett überdacht ist und auch bei Regen ein Anlaufpunkt ist. Bei ihm setzte sich die Bahn um kurz nach 14 Uhr pünktlich in Bewegung. Die Redaktion hat Heitmann live beim Start begleitet:

Auch Schaustellerpräsident Albert Ritter hatte den Kirmesgästen am Vormittag im WAZ-Live-Interview noch wetterfeste Kleidung empfohlen. „Der Aufbau war feucht-fröhlich“, scherzte Ritter. Man habe bei der Wildwasserbahn noch Kies unterschütten müssen. Aber letztlich sei die Standfestigkeit bei allen Fahrgeschäften gesichert. Ritter appellierte: „Karussellfahren macht auch bei Regen Spaß. Bitte nehmt die Regenmäntel mit und kommt auf Crange.“

Offizielle Eröffnung der Cranger Kirmes ist erst am Freitag, 4. August, um 14 Uhr. Beim Fassanstich mit Schlagerstar Michelle, Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD) sind nur geladene Gäste erlaubt.

