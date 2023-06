Cranger Kirmes: Welcher Politpromi 2023 den Startschuss gibt

2014 ließ sich Vizekanzler Sigmar Gabriel (li.) mit Hernes Oberbürgermeister Horst Schiereck das Eröffnungsbier auf Crange schmecken. Den Namen des Polit-Promis für die offizielle Kirmeseröffnung am 4. August 2023 verriet die Stadt Herne am Montag.

Herne. Welcher Polit-Promi eröffnet die Cranger Kirmes 2023? Hernes OB lüftete das Geheimnis - eine Überraschung! Warum auch ernste Töne laut wurden.

Das hat Tradition: Hernes Oberbürgermeister eröffnet die Cranger Kirmes stets mit einem politischen Stargast. Und der ist bei der 539. Auflage des Volksfests mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst besonders prominent, wie OB Frank Dudda am Montag – 52 Tage vor dem Start – kurz nach 11 Uhr im Herner Rathaus stolz verkündete.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) - hier im Landtag – wird am 4. August mit Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda die Cranger Kirmes eröffnen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Wüst (47) darf am Freitag, 4. August, um 14 Uhr, nach dem Fassanstich durch OB Frank Dudda und dem unvermeidlichen „Piel op no Crange“ das erste Kirmes-Bier genießen, anschließend soll der musikalische Stargast Michelle das Bayernzelt zum Beben bringen. Konga, Wilde Maus XXL, Riesenrad Bellevue, Alpina-Bahn und all die anderen Fahrgeschäfte starten bekanntlich bereits einen Tag zuvor ab 14 Uhr in die unter dem Motto „Es werde Crange“ stehende Kirmes-Saison.

Mit Wüst wird erstmals nach 13 Jahren wieder der höchste politische Würdenträger des Landes Crange eröffnen. Zuletzt war dies 2010 Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) der Fall, davor 2003 bei Peer Steinbrück und 1998 bei Wolfgang Clement. „Das ist eine große Würdigung der Cranger Kirmes“, so Dudda. Bei Wüsts Vorgänger Armin Laschet (ebenfalls CDU) habe es terminlich nicht gepasst. Vielleicht komme es Herne zugute, dass die Ferien in NRW mit Start der Kirmes (fast) beendet seien.

Die erste Herner Anfrage für die Eröffnungsveranstaltung gehe in der Regel an die Landesregierung raus. Der OB schließt nicht aus, dass in diesem Jahr noch weitere Vertreterinnen und Vertreter der schwarz-grünen Landesregierung wie zum Beispiel Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) am 4. August dabei sind. Hendrik Wüst besuchte übrigens bereits 2019 die Kirmes - in seiner Funktion als NRW-Verkehrsminister. Offizieller Ehrengast war damals Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

OB Frank Dudda sprach im Herner Rathaus den tödlichen Unfall auf der Oberhausener Fronleichnamskirmes an. Ein 17-Jähriger war dort auf dem Fahrgeschäft „Break Dance“ beim Einsammeln der Fahrchips vom Drehteller geschleudert worden. Foto: Michael Weber / dpa

Bei aller Freude über die Zusage aus der NRW-Staatskanzlei wurden im Ratssaal aber auch ernste Töne laut: Frank Dudda sprach den Schaustellern nach dem tragischen Kirmes-Unfall in Oberhausen sein Mitgefühl aus. Ein 17-Jähriger war am Sonntagabend bei der Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade tödlich verunglückt. Der Jugendliche sei beim Einsammeln von Fahrchips des auch regelmäßig auf Crange vertretenen Fahrgeschäfts „Break Dance“ vom Drehteller geschleudert worden, berichtete die WAZ Oberhausen.

Und das waren auf Crange die politischen Ehrengäste der vergangenen 14 Jahre: mal ein Mann, mal eine Frau, aber (mit einer Ausnahme) immer sozialdemokratisch.

2022: Bärbel Bas

Bundestagspräsidentin im Wanner Kiez: Bärbel Bas hatte 2022 als Duisburgerin keine weite Anreise. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

2019: Hubertus Heil

Letzter Polit-Promi vor der Corona-Pause war 2019 Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

2018: Michelle Müntefering

Heimspiel für die Staatsministerin im Auswärtigen Amt: Dank der Beförderung in die Bundesregierung durfte die Herner SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering 2018 auch mal ran. Foto: Morris Willner / Funke Foto Services

2017: Carina Gödecke

Sie ersetzte 2017 kurzfristig Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz: Landtagsvizepräsidentin Carina Gödecke (SPD) aus Wattenscheid. Foto: Ralph Bodemer / FUNKE Foto Services

2016 Michael Groschek

NRW-Verkehrsminister Michael „Mike“ Groschek von der - erraten - SPD durfte 2016 schon zum dritten Mal ran. Für den im September 2015 zum Herner OB gewählten Frank Dudda war’s dagegen die Premiere. Foto: Dana Schmies / FUNKE Foto Services

2015: Michael Groschek

Der König von Mallorca, der Fürst aus Düsseldorf und der Statthalter von Crange: Minister Michael Groschek (Mi.), Schlagerstar Jürgen Drews und (letztmalig) OB Horst Schiereck stimmten 2015 auf die Sause ein. Foto: Ralph Bodemer / FUNKE Foto Services

2014: Sigmar Gabriel

Drei Bier für die Männer vom Sägewerk: Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel 2014 mit OB Horst Schiereck kurz vorm Fassanstich. Foto: Jakob Studnar / WAZ FotoPool

2013: Michael Groschek

Hoch die Krüge: Landesverkehrsminister Michael Groschek feierte 2013 seine Premiere als politischer Stargast der Cranger Kirmes. Foto: Ralph Bodemer / WAZ FotoPool

2012: Ralf Jäger

Ralf Jäger nimmt Maß: Der NRW-Innenminister beim Fassanstich 2012, angefeuert von Moderator Helmut Sanftenschneider (li.), kritisch beäugt von OB Horst Schiereck. Foto: Ute Gabriel / WAZ FotoPool

2011: Sylvia Löhrmann

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft war unpässlich, deshalb durfte mit ihrer Stellvertreterin Sylvia Löhrmann 2011 auch mal eine Grüne ran. Nach der offiziellen Eröffnung stürmte Guildo Horn mit den Orthopädischen Strümpfen das Festzelt. Foto: Ute Gabriel / WAZ FotoPool

2010: Hannelore Kraft

Hoher Besuch aus Düsseldorf: Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) eröffnete 89 Tage nach der Übernahme der Regierungsgeschäfte in NRW die Cranger Kirmes. Foto: Jakob Studnar

2009: Peer Steinbrück

Einmarsch der Gladiatoren: Bundesfinanzminister Peer Steinbrück 2009 mit seinem Genossen Horst Schiereck. Nach der für die SPD verlorenen Bundestagswahl 2009 war er das Amt zwar los, doch die Erinnerungen an Crange konnte ihm keiner nehmen. Foto: Ute Gabriel / WAZ

