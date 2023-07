Cranger Kirmes: Diese Straßen werden jetzt gesperrt

Herne. Die Aufbauarbeiten für die Cranger Kirmes sind in vollem Gange. Welche Straßen gesperrt werden und zu welchen Einschränkungen es kommt.

Der Cranger Kirmesplatz ähnelt immer mehr einer Baustelle, die Vorbereitungen für das größte Volksfest in NRW sind in vollem Gange. Damit die Schausteller ohne Probleme auf „ihren“ Platz kommen, wird es in den nächsten Tagen zu Einschränkungen für den Individualverkehr kommen. Das teilt das Stadtmarketing Herne mit.

Ab Montag, 24. Juli, um 8 Uhr sei zum Beispiel die Verbindungsstraße zwischen Haupt- und Heerstraße gesperrt. Eine Zufahrt zur Siedlung Alt-Crange ist laut städtischem Fachbereich Öffentliche Ordnung ab dann durch das Cranger Tor möglich, dort werden die Absperrpfosten temporär entfernt.

Ab dem 15. August soll alles wieder reibungslos fließen

Ab Freitag, 28. Juli, um 8 Uhr werde die Heerstraße von der Corneliusstraße bis zur Dorstener Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Busse im ÖPNV, Anwohnende und Fahrzeuge mit Durchfahrgenehmigungen könnten die Heerstraße weiterhin jederzeit nutzen. Ebenfalls gesperrt für den normalen Durchgangsverkehr ist laut Stadtmarketing ab diesem Tag die Dorstener Straße zwischen dem Kreuzungsbereich Recklinghauser Straße und der Auf-/Abfahrt zur A 42 Herne-Crange.

Wenn die Kirmes begonnen hat, kommt es zu weiteren Sperrungen: So sei die Dorstener Straße aus Fahrtrichtung Bochum ab Donnerstag, 3. August, täglich zu den Öffnungszeiten des Volksfestes dicht – von der Anschlussstelle Herne-Crange bis zur Kreuzung Rathaus-/Heerstraße. Gleiches gelte für die Heerstraße ab dem Bahnübergang an der Corneliusstraße. Sie werde bei Bedarf täglich zwischen 18 und 22 Uhr sowie an den Wochenenden von 15 bis 22 Uhr in Richtung Kirmesplatz für den Durchgangs- und vor allem für den Parksuch-Verkehr gesperrt. Am Familientag - Mittwoch, 9. August - sei in diesem Bereich eine Sperrung bereits ab 14 Uhr möglich. Ab Dienstag, 15. August, gegen 13 Uhr soll der Verkehr in Crange rund um die Dorstener Straße und die Hauptstraße wieder reibungslos fließen, teilt das Stadtmarketing mit.

