Cranger Kirmes: Diese Bus-Linien fahren zum Kirmesplatz

Herne. Mit Bus & Bahn können Kirmesfans leicht zur Cranger Kirmes fahren. Zudem gibt es zusätzliche Linien und Haltestellen. Hier ein Überblick.

Wer ohne Parkplatzsorgen zum Rummel möchte, der kann auch in diesem Jahr zur Cranger Kirmes wieder auf eine entspannte(re) Anreise setzen – mit Bus und Bahn von HCR, Bogestra und der Vestischen. Die Nahverkehrsunternehmen sorgen für Fahrten in (klimatisierten) Fahrzeugen zum und vom Kirmesplatz. Dabei gibt es zusätzliche Linien, aber auch eine Verlegung von Haltestellen. Hier ein Überblick, zusammengestellt von der HCR:

Die Kirmeslinie

Die Kirmeslinie 322 verbindet den Herner Busbahnhof vom Bussteig 8 mit dem Rummel im 10-Minuten-Takt, oft sogar häufiger. Als Direktverbindung zwischen Eickel, Wanne und der Kirmes verkehren die Busse der Kirmeslinie 313 (Haltestelle Hannibal Einkaufscentrum – Haltestelle Cranger Kirmes/Florastraße). Daneben fahren elf weitere Linien die Kirmes von Wanne-Eickel Hbf und Herne Bf an.

Die Kirmeshaltestellen

Die Kirmeshaltestellen ersparen weitere Fußwege. Aus Richtung Haltestelle Herne Bf halten die Kirmeslinien wieder auf der Heerstraße nahe dem Riesenrad. Die Busse Richtung Haltestelle Wanne-Eickel Hbf starten von der Kirmeshaltestelle Florastraße auf der gleichnamigen Straße. Ab Haltestelle Wanne-Eickel Hbf können Kirmesbesucher in diesem Jahr mit der Linie 323 auch die Haltestelle auf der Heerstraße erreichen. Aus Richtung Herten steuern die Kirmeslinien die Haltestelle auf der Recklinghauser Straße an. Vor Ort stehe Infopersonal nahe den zentralen Haltestellen zur Verfügung.

Ab Bahnhof Herne geht’s ebenfalls direkt zum Rummel. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Zusatzangebote

Zahlreiche Zusatzangebote und eigens eingerichtete Linien erleichtern – auch aus den benachbarten Städten – die Anfahrt zur Cranger Kirmes. Besagte Kirmeshaltestellen Heerstraße, Florastraße und Recklinghauser Straße bieten Besucherinnen und Besuchern einen kurzen Fußweg zum Rummel. Folgende Linien fahren stadtübergreifend zum Kirmesplatz und erreichen über die Bahnhöfe Wanne-Eickel Hbf und Herne Bf zahlreiche Anschlüsse:

U35 ab Bochum via Hbf

ab Bochum via Hbf SB20 ab Recklinghausen

ab Recklinghausen SB27 ab Herten

ab Herten 306 ab Bochum Hbf

ab Bochum Hbf 323 ab Bochum Hiltrop

ab Bochum Hiltrop 340E ab Gelsenkirchen Hbf

ab Gelsenkirchen Hbf 342E ab Gelsenkirchen Erle Forsthaus

ab Gelsenkirchen Erle Forsthaus 368/368E über/ab Bochum Hbf

über/ab Bochum Hbf 384E ab Gelsenkirchen Bismarck

ab Gelsenkirchen Bismarck 395E ab Bochum Riemke-Markt

Innerhalb von Herne und Wanne-Eickel steuern folgende Busse zur Kirmes:

312 ab Haltestelle Im Dannekamp/Herne Süd

ab Haltestelle Im Dannekamp/Herne Süd 313 über Eickel/Wanne

über Eickel/Wanne 322 ab Herne Bf.

Bereits seit Freitag, 28. Juli, weichen folgende Linie wegen der Aufbauarbeiten auf andere Strecken aus und sind bis Dienstag, 15. August, 15 Uhr, auf anderen Wegen unterwegs:

312

329

342

NE34

Nacht-Express-Angebote

Eingerichtet wurde ein erweitertes Fahrtenangebot für Nachtschwärmer. So sind die Kirmesbusse diesmal erstmals eine halbe Stunde länger unterwegs: werktags bis ca. 1 Uhr und in den Nächten zu den Samstagen und Sonntagen bis ca. 3 Uhr. Jeweils in den Nächten auf Samstag und Sonntag fahren die Nacht-Expresse-Linien in die Herner Stadtteile. Die Linien NE31, NE32 und NE33 sind in diesen Nächten alle 30 Minuten unterwegs. Die letzten Nacht-Express-Busse starten um 3.30 Uhr ab Herne Bf.

Für Nachtschwärmer da: der Nacht-Express. Foto: Privat / WAZ

Umleitungen

Folgende Linien fahren in der Kirmeszeit Umleitungen, einzelne Haltestellen entfallen oder werden verlegt:

312 Linientrennung an Haltestelle Wanne-Eickel Hbf: An allen Kirmestagen ab 13 Uhr. Die Busse zwischen Unser Fritz und Haltestelle Im Dannekamp in Richtung Wanne-Eickel Hbf verkehren nach Fahrplan. Ab Wanne-Eickel Hbf besteht eine Umsteigemöglichkeit über die Haltestelle Herne Mitte zur Haltestelle Südpool. Zu den Haltestellen auf dieser Linie: - Haltestelle Flora Marzina: Verlegung auf die Unser-Fritz-Straße - Haltestelle Heinitzstraße: Verlegung auf die Dorstener Straße/Ecke Heinitzstraße ab eine Stunde vor Kirmesbeginn zur Ersatz-Haltestelle Recklinghauser Straße - Haltestelle Recklinghauser Straße: Verlegung auf die Recklinghauser Straße - Haltestelle Friedrich-Brockhoff-Straße: entfällt - Haltestelle Wiesenstraße: Ersatz-Haltestelle Corneliusstraße auf der Dorstener Straße - Haltestelle Rott-/Heerstraße und Haltestelle Schmiedes Hof: entfallen ab eine Stunde vor Kirmesbeginn. Alternativ bietet sich die Linie 322 an.

Linientrennung an Haltestelle Wanne-Eickel Hbf: An allen Kirmestagen ab 13 Uhr. Die Busse zwischen Unser Fritz und Haltestelle Im Dannekamp in Richtung Wanne-Eickel Hbf verkehren nach Fahrplan. Ab Wanne-Eickel Hbf besteht eine Umsteigemöglichkeit über die Haltestelle Herne Mitte zur Haltestelle Südpool. Zu den Haltestellen auf dieser Linie: - Haltestelle Flora Marzina: Verlegung auf die Unser-Fritz-Straße - Haltestelle Heinitzstraße: Verlegung auf die Dorstener Straße/Ecke Heinitzstraße ab eine Stunde vor Kirmesbeginn zur Ersatz-Haltestelle Recklinghauser Straße - Haltestelle Recklinghauser Straße: Verlegung auf die Recklinghauser Straße - Haltestelle Friedrich-Brockhoff-Straße: entfällt - Haltestelle Wiesenstraße: Ersatz-Haltestelle Corneliusstraße auf der Dorstener Straße - Haltestelle Rott-/Heerstraße und Haltestelle Schmiedes Hof: entfallen ab eine Stunde vor Kirmesbeginn. Alternativ bietet sich die Linie 322 an. 323 Linientrennung an Haltestelle Wanne-Eickel Hbf: Montag bis Freitag ab 13 Uhr sowie Samstag und Sonntag, der Streckenast ab Knappenstraße hat am Wanne-Eickeler Hbf planmäßig Anschluss in Richtung BO-Hiltrop. - Haltestelle Crange: Verlegung unter dem Namen Haltestelle Cranger Kirmes zur nahegelegenen Ersatz-Haltestelle.

Linientrennung an Haltestelle Wanne-Eickel Hbf: Montag bis Freitag ab 13 Uhr sowie Samstag und Sonntag, der Streckenast ab Knappenstraße hat am Wanne-Eickeler Hbf planmäßig Anschluss in Richtung BO-Hiltrop. - Haltestelle Crange: Verlegung unter dem Namen Haltestelle Cranger Kirmes zur nahegelegenen Ersatz-Haltestelle. 329 Haltestelle Freizeitbad Wananas: Ersatz-Haltestelle auf der Straße Am Freibad (nur in Richtung Schlossstraße).

Haltestelle Freizeitbad Wananas: Ersatz-Haltestelle auf der Straße Am Freibad (nur in Richtung Schlossstraße). 342 Haltestelle Recklinghauser Straße: Verlegung in Richtung Wanne-Eickel Hbf zur gleichnamigen Haltestelle der SB27, in Richtung Buer zur Ersatz-Haltestelle auf der Recklinghauser Straße vor Hausnummer 4. - Haltestelle Fred-Endrikat-Straße: Verlegungen zur Haltestelle Heidstraße der Linie 323 auf der Rathausstraße

Haltestelle Recklinghauser Straße: Verlegung in Richtung Wanne-Eickel Hbf zur gleichnamigen Haltestelle der SB27, in Richtung Buer zur Ersatz-Haltestelle auf der Recklinghauser Straße vor Hausnummer 4. - Haltestelle Fred-Endrikat-Straße: Verlegungen zur Haltestelle Heidstraße der Linie 323 auf der Rathausstraße NE34 Haltestelle Heidstraße: Ersatz-Haltestelle auf der Heidstraße - Haltestelle Fred-Endrikat-Straße: entfällt - Haltestelle Recklinghauser Straße und Haltestelle Heinitzstraße: Verlegung zur Ersatz-Haltestelle auf der Recklinghauser Straße vor Hausnummer 4.

Park+Ride

Wer nicht auf seinen Pkw verzichten möchte, kann den ausgeschilderten P+R-Verkehr ab Autobahnausfahrt (A42) Herne-Baukau (Abfahrt 22) nutzen. Von den Parkplätzen Ecke Forellstraße/Westring fahren Busse ohne Zwischenstopp in kurzen Abständen zum Kirmesplatz. P+R-Tickets sind vor Ort zum Preis von 7 Euro für bis zu fünf Personen erhältlich.

Weitere Informationen

Unter www.cranger-kirmes.de sowie über das Service-Telefon 08006/504030 – gebührenfrei aus allen deutschen Netzen – sind weitere Informationen erhältlich. Die jeweiligen Apps der Verkehrsunternehmen ermitteln nach Zieleingabe „Cranger Kirmes“ die gewünschte Verbindung.

