Cranger Kirmes: Der Fritz-Pin für 2024 ist nun erhältlich

Herne. Die Vorbereitungen für die Cranger Kirmes 2024 laufen. Jetzt wurde der neue Fritz-Pin vorgestellt. Dieses Mal isst Fritz eine Kirmes-Leckerei.

Nicht nur das neue Kirmesplakat ist von der Stadt Herne vorgestellt worden, sondern auch der 29. Fritz-Pin. Dieses Mal beißt Fritz, das Maskottchen der Cranger Kirmes, in eine Brezel.

Der Illustrator Dietmar Kremer hat das Kirmesmaskottchen Fritz 1996 in die Welt gesetzt, seitdem entwirft er jedes Jahr einen neuen Fritz-Pin und auch schon mal einen Sonderpin. Auf den Hau-den-Lukas folgt nun eine ganz „klassische Leckerei“, die laut Stadtmarketing nicht mehr von Volksfesten wegzudenken ist: die Brezel.

Mit einer limitierten Auflage von 6000 Stück gehöre der Fritz-Pin unangefochten zu den beliebtesten Andenken an die Cranger Kirmes, so Stadtmarketing-Sprecher Alexander Christian. „Die ersten Anfragen zum neuen Fritz-Pin hat es schon gegeben. Jetzt gilt es, die Sammlung so schnell wie möglich zu komplettieren“, sagt Dirk Dämming, Leiter des Ticketshops. Weit mehr als die Hälfte der zurückliegenden Fritz-Motive sei bereits ausverkauft.

Bei der Vorstellung des neuen Kirmesplakates im Herner Rathaus stellte Oberbürgermeister Frank Dudda auch den neuen Fritz-Pin vor. Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Cranger-Kirmes-Souvenirs sind im Ticketshop erhältlich

Der Pin sei ein Synonym für den „überbordenden“ Erfolg der Cranger Kirmes, sagt Stadtmarketing-Chef Holger Wennrich. 12.000 Stück seien in den letzten Jahren verkauft worden. „Das zeigt, welchen Stellenwert das Event hat.“

Neben dem neuen Fritz-Pin (4,50 Euro) gehen auch der Gold Fritz (6 Euro) sowie ein Kühlschrankmagnet (3,90 Euro) und ein Baumwollbeutel (5 Euro) mit dem neuen Motiv in den Verkauf. Die neuen Souvenirs sind im Ticketshop an der Kirchhofstraße 5 in Herne-Mitte erhältlich. Weitere Souvenirs sollen nach und nach im kommenden Jahr folgen.

