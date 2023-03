Cranger Kirmes: Besondere Briefmarke zum Volksfest erscheint

Herne. Die Gesellschaft für Heimatkunde Wanne-Eickel hat eine Sondermarke zur Cranger Kirmes herausgegeben. Welches Motiv sie hat, wo man sie erhält.

Die Gesellschaft für Heimatkunde Wanne-Eickel e.V. hat mit „Briefmarke individuell“ der Deutschen Post erneut eine 85 Cent-Sondermarke zur Cranger Kirmes herausgegeben. Weiterhin Motiv ist das Cranger Tor mit Riesenrad und Mond, das vom Künstlerehepaar Matthias und Sabine Brauckmann geschaffen wurde, teilt Vorsitzender Frank Sichau mit.

Die Sonderbriefmarke zur Cranger Kirmes. Foto: Sichau

Der fünfer Block kostet 6,50 Euro (plus 1 Euro einmalige, pauschale Versandkosten) und kann per Mail bei frank.sichau@t-online.de auf Vorkasse bestellt werden. Dazu lautet die IBAN der Gesellschaft für Heimatkunde bei der Herner Sparkasse: DE64 43250030 00000 66688. Das Motiv der Cranger Kirmes weist auf das größte Volksfest in NRW hin, das dieses Jahr ab dem 3. August 2023 für elf Tage stattfinden wird.

Herne: Weitere Sonderbriefmarke für Röhlinghausen

Außerdem gebe der Kooperationspartner „Verein zur Förderung der Stadtteilarbeit e.V.“, der Trägerverein des Volkshauses Röhlinghausen, eine 85 Cent-Sondermarke zum 100-jährigen Jubiläum des Röhlinghauser Bürgerzentrums mit dem Volkshaus-Motiv des Künstlers Alfred Hartwig (+) heraus, die im Volkshaus - www.volkshaus-roehlinghausen.de - erhältlich ist, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Insgesamt seien bisher etwa 14.000 Sondermarken gedruckt worden. Die Gesellschaft für Heimatkunde bedankt sich hiermit bei allen bisherigen Bestellerinnen und Bestellern für ihr großes Interesse und hofft auf ein ebenso großes Interesse an der diesjährigen Cranger Kirmes-Marke.

Weitere Nachrichten rund um die Cranger Kirmeslesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel