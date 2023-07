Cranger-Kirmes-Banner fliegt über Rheinkirmes – Provokation?

Herne. Cranger Kirmes über der Rheinkirmes in Düsseldorf: Das Stadtmarketing plant Bannerwerbung mit einem Flugzeug über den Oberkasseler Rheinwiesen.

Nicht nur auf dem offiziellen Kirmesplakat für das größte Volksfest in Nordrhein-Westfalen geht in diesem Jahr der Blick nach oben, nämlich an die Decke der Sixtinischen Kapelle im Vatikan in Rom. Auch am kommenden Samstag, 15. Juli, gehen ganz viele Blicke nach oben – und zwar in den Himmel über der Rheinkirmes in Düsseldorf.

Denn dort ziehe ab etwa 11 Uhr ein kleines Propeller-Flugzeug seine Kreise, mit einer unmissverständlichen, 240 Quadratmeter großen Botschaft im Schlepptau: „CRANGER KIRMES“, in weißer Versalienschrift auf blauem Hintergrund, verknüpft mit dem Cranger Windrad. Mit dieser Liebeserklärung hebe die Stadtmarketing Herne GmbH im Rahmen ihrer Marketingkampagne für den Rummel am Rhein-Herne-Kanal erstmals vom Boden ab, heißt es in einer Mitteilung.

Geschäftsführer Holger Wennrich: „Wir wollen doch hoch hinaus. Daher bot sich diese Luftwerbung an, die für mich zu den effektivsten Wegen gehört, ganz schnell tausende von Menschen auf eine sehr positive Art zu erreichen.“ Und warum gerade in der Landeshauptstadt, wo tags zuvor die Rheinkirmes auf den Oberkasseler Rheinwiesen begonnen haben wird? „Dort wird Kirmespublikum unterwegs sein. Und das ist doch auch ganz klar unsere Zielgruppe“, so Wennrich und fügt hinzu: „Die Aktion ist ein klassisches Instrument gezielter Produktwerbung. Das kennt doch jeder: Strahlendes Wetter, ein leises Geräusch am Himmel – da wandert der Blick doch automatisch nach oben.“

Botschaft soll kein Seitenhieb sein

Für Hernes Stadtmarketing-Chef sei die luftige Botschaft kein Seitenhieb auf den Mitbewerber in der Landeshauptstadt, sondern eher ein gepflegter Doppelpass mit den Düsseldorfer Kirmesmachern: „Wir sorgen doch gemeinsam dafür, dass NRW das Kirmesland Nummer 1 ist und auch bleiben soll. Mit dem Banner grüßen wir zudem unsere vielen Freunde, die wir keine drei Wochen später auf Crange wiedersehen werden.“

Das Flugzeug mit dem Textbanner hebe am Samstag gegen 10 Uhr auf dem Flugplatz Borkenberge in Lüdinghausen ab und werde zweimal, circa um 11 und 12.30 Uhr, die Rheinwiesen überfliegen. Auch auf dem Hin- und Rückflug werde bei weiteren Events im Ruhrgebiet für die Cranger Kirmes geworben. So beim „Fantastival“ in Dinslaken sowie bei den Sommerfesten in der Essener Gruga und am Schloss Berge in Gelsenkirchen-Buer. Und wenn das Wetter nicht mitspielt? „Dann haben wir für den 17. und 19. Juli Ausweichtermine vereinbart. Der Rummel bei unseren Freunden in Düsseldorf dauert ja bis zum 23. Juli“, so Kirmessprecher Alexander Christian.

