Cranger Kirmes 2024: So sieht das neue Kirmesplakat aus

Herne. Das neue Kirmesplakat der Cranger Kirmes 2024 ist da! Der neue Slogan soll Menschen von außerhalb anlocken. Was das Plakat mit Barbie zu tun hat.

Pinke Schrift, pinker Zucker auf einem Lebkuchenherz und pinke Zuckerwatte: Das Kirmesplakat für die Cranger Kirmes 2024 ist da! „Barbie sagt, die Farbe ist gut, wir sagen okay!“, erklärt Holger Wennrich, Chef des Stadtmarketings Herne, die Farbauswahl.

Neben den vielen pinkfarbenen Elementen sind auf dem Plakat hunderte kleine Minifiguren zu sehen – wie im Miniaturwunderland in Hamburg. Nicht umsonst spricht Oberbürgermeister Frank Dudda von einem „Kirmesminiaturwunderland“. Einige der Figuren sitzen auf dem Stab eines kandierten Apfels oder auf Fahrchips, andere arbeiten an Popcorn und gebrannten Mandeln mit Hammer und Meißel. Ein buntes Kirmestreiben also mit all den Leckereien, die zu einer guten Cranger Kirmes dazu gehören. Das Motiv des Plakates sei im Büro des Stadtmarketing erstellt worden, alle Süßigkeiten, die zu sehen sind, seien original vom Cranger Kirmesplatz, sagt Wennrich.

Größe der Cranger Kirmes ist Eckpfeiler des Erfolgs

Der neue Slogan „Größer als Du denkst!“ sei nicht etwa mit einem Computer erstellt worden, sondern wurde von der Herner Konditorei Wiacker mit einer Spritztüte hergestellt, abfotografiert und in das Plakat eingefügt, erklärt Wennrich. Der Spruch beziehe sich nicht nur auf die kleinen Miniatur-Menschen, sondern auch auf all diejenigen, die von außerhalb zur Cranger Kirmes kommen. „Häufig hören wir, dass viele Besucher nicht erwartet hätten, dass die Cranger Kirmes so groß ist.“ Dabei seien die Größe und die Qualität der Cranger Kirmes die zwei Eckpfeiler ihres großen Erfolges. „Wir verstehen uns nicht als überdimensioniertes Volksfest“, sagt Wennrich. „Wir sind ein Topscorer fürs Ruhrgebiet.“ Mit dem Plakat werde eins nun endgültig klar, ergänzt Werner Friedhoff, Leiter des Fachbereichs Öffentliche Ordnung: „Welches das größte Volksfest in NRW ist.“

So sieht das Kirmesplakat für die Cranger Kirmes 2024 aus. Foto: Wittor

Angesichts der Größe der Cranger Kirmes könne sich der Mensch klein und demütig fühlen, so OB Dudda. Die Kirmes lebe von den Menschen, die sich dort vorurteilsfrei begegneten. „Auf der Kirmes können die Alltagssorgen vergessen werden.“ Die Vorstellung des neuen Kirmesplakates sei ein wichtiger Moment für die Vorfreude auf die Cranger Kirmes 2024.

Die Bewerbungsfrist für Schaustellerinnen und Schausteller sei abgelaufen, die ersten Verträge seien bereits unterschrieben worden, so Friedhoff. 1200 Bewerbungen seien eingegangen, weit mehr als auf dem Cranger Kirmesplatz Platz finden. Dort könnten 500 Schaustellerinnen und Schausteller untergebracht werden. Auch die Klassiker wie der Cranger Kirmesumzug und die Eröffnungsveranstaltung seien derzeit in Planung. Der Seniorennachmittag, der nun mehrere Jahre ausfallen musste, werde voraussichtlich 2024 wieder stattfinden können, kündigt er an.

OB: Peter Fox wird nicht der nächste Stargast auf der Cranger Kirmes

Am Eröffnungstag werde wieder ein Stargast auf der Bühne auftreten, sagt Dudda. „Wir versuchen, der besonderen Bedeutung dieses Auftritt gerecht zu werden.“ Damit spielt er auf den Auftritt von Michelle in diesem Jahr an, der nicht bei allen Besucherinnen und Besuchern gut ankam. Wer der Stargast sein wird, verrät der Oberbürgermeister natürlich noch nicht, nur so viel: „Peter Fox wird es nicht, auch wenn man bei der Farbe des Plakates an das Lied ;Zukunft Pink’ denken könnte.“

