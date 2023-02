Cranger Kirmes 2023: Schlager-Star kommt zur Eröffnung

Herne. Zum Auftakt der Cranger Kirmes 2023 kommt ein weiblicher Schlager-Star. Kann sie mit Howard Carpendale aus dem vergangenen Jahr mithalten?

Die ersten Programmpunkte für die Cranger Kirmes 2023 stehen fest. Schlager-Star Michelle (50) soll zum Auftakt am 4. August das Publikum im Festzelt unterhalten. Nach Howard Carpendale im vergangenen Jahr sei die ehemalige Grand-Prix-Teilnehmerin aber keine Sparmaßnahme, stellen die Veranstalter klar.

+++ Auch interessant: Cranger Kirmes: Plakat aus Versehen veröffentlicht +++

Man habe gezielt nach einer Frau gesucht, sagt der Herner Oberbürgermeister Frank Dudda, der stolz ein Foto der Sängerin („Wer Liebe lebt“) präsentierte. Mit 30 Jahren Bühnenerfahrung habe die Cranger Kirmes zum Auftakt einen echten „Topact“ verpflichten können. Er spricht von „… die Powerfrau des deutschen Schlagers“.

Stadt Herne: Künstlerin ist keine Sparmaßnahme – gleichbleibende Kostenstruktur

Sängerin Michelle bei einer Schlagerparty auf Schalke. Die Sängerin nahm schon am Grand Prix d’Eurovision – Eurovision Song Contest teil und kommt dieses Jahr nach Crange. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Zum Auftakt der Cranger Kirmes 2022 hatte noch Bühnen-Legende Howard Carpendale die Massen auf der Cranger Kirmes in den Start begeistert. „Ich empfinde Michelle nicht als Sparmaßnahme“, sagt Eduard Belker, stellvertretender Leiter des Herner Ordnungsamtes, das die Cranger Kirmes organisiert. Bei den Kosten bewege sich die Cranger Kirmes in einem gleichbleibenden Rahmen, ohne dass große Verluste oder große Gewinne dabei entstehen sollen.

Zu weiteren Programmpunkten und den Fahrgeschäften für die Cranger Kirmes will sich die Stadt Herne aktuell nicht äußern. Diese sollen im Frühjahr vorgestellt werden. Die Auftaktveranstaltung soll von Comedian Helmut Sanftenschneider moderiert werden. Dieser könne auch mal Längen musikalisch überbrücken, falls ein Star sich verspäten sollte, schwärmt Frank Dudda.

Die Stadtverwaltung und das Stadtmarketing stellten am Montag das Plakat für die Cranger Kirmes nun auch offiziell vor. Das Motiv war in diesem Jahr bereits frühzeitig bekannt geworden, nachdem die Aufkleber bereits versehentlich viel zu früh ausgelegt wurden. Alexander Christian vom Stadtmarketing stellte noch einmal klar, dass es sich nicht um Guerilla-Marketing handele, sondern schlichtweg um „menschliches Versagen“. Das Plakat zeigt Michelangelos Deckengemälde aus der Sixtinischen Kapelle – „Die Erschaffung Adams“ in einer abgewandelten Version. In der Crange-Version sitzen die Figuren stilisiert auf einem historischen Kettenkarussell.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel