Cranger Kirmes 2023: Hier gibt es alle wichtigen Infos

Herne. In etwas mehr als 100 Tagen geht es auf der Cranger Kirmes wieder rund. Alle Infos zu den Öffnungszeiten, zum Schlagerherz und zur Anreise.

Im August heißt es endlich wieder: Piel op no Crange! Crange-Fans zählen bereits die Tage bis zum traditionellen Fassanstich. Schon jetzt gibt es einige Infos zum Volksfest, das jährlich etwa vier Millionen Besucherinnen und Besucher nach Crange lockt. Ein Überblick:

Von wann bis wann findet die Cranger Kirmes 2023 statt?

Mit dem feierlichen Fassanstich und dem Ausruf „Piel op no Crange!“ eröffnet Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda am Freitag, den 4. August, um 14 Uhr offiziell die Cranger Kirmes. Traditionell ist es jedes Jahr der erste Freitag im August. Für einen ersten Kirmesrundgang bei vollem Betrieb der Fahrgeschäfte öffnet die Kirmes bereits am Donnerstag, den 3. August, um 14 Uhr. Am Sonntag 13. August endet die Cranger Kirmes.

Wie sind die täglichen Öffnungszeiten?

Donnerstag, 3. August: 14 bis 24 Uhr

Freitag, 4. August: 13 bis 2 Uhr

Samstag, 5. August: 13 bis 2 Uhr

Sonntag, 6. August: 11 bis 24 Uhr

Montag, 7. August: 13 bis 24 Uhr

Dienstag, 8. August: 13 bis 24 Uhr

Mittwoch, 9. August: 13 bis 24 Uhr (Familientag)

Donnerstag, 10. August: 13 bis 24 Uhr

Freitag, 11. August: 13 bis 2 Uhr

Samstag, 12. August: 13 bis 2 Uhr

Sonntag, 13. August: 11 bis 24 Uhr

Welche Fahrgeschäfte gibt es?

Alle Fahr-, Show- und Laufgeschäfte der Cranger Kirmes 2023 will das Stadtmarketing voraussichtlich im Mai vorstellen.

Wie komme ich mit dem Auto zur Cranger Kirmes?

Während der Cranger Kirmes setzt der ÖPNV bis spät in die Nacht zahlreiche Sonderlinien zum Kirmesplatz ein. Wer mit der Deutschen Bahn anreist, kann den Hauptbahnhof Wanne-Eickel oder den Bahnhof Herne als Ziel angeben. Von dort aus fahren laut Stadtmarketing in regelmäßigen Abständen Busse direkt zum Kirmesplatz und auch wieder zurück. „Von einer Anreise mit dem Auto raten wir Ihnen ab“, heißt es auf der Website des Stadtmarketings. „Falls Sie dennoch mit dem Auto kommen möchten, nutzen Sie bitte das Park+Ride-System an der Ausfahrt der Autobahn A 42 ‘Herne-Baukau’ – von dort aus verkehren regelmäßig Pendel-Busse zum Veranstaltungsgelände.“

Wann findet das WAZ-Schlagerherz statt?

Auch in diesem Jahr gibt’s Schlager und Party auf der Cranger Kirmes. Die WAZ und die Funke-Mediengruppe laden am Mittwoch, 9. August, zur großen musikalischen Party ins Bayernzelt auf der Cranger Kirmes ein. Zum zehnten Geburtstag sind neun Stars dabei.

Findet wieder ein Pferdemarkt statt?

In diesem Jahr beginnt der Pferdemarkt am 3. August um 10 Uhr mit einer neuen Pferdeauktion auf dem Reiterhof Gut Steinhausen am Resser Wäldchen, Wiedehopfstraße 200. Ab 14 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Frank Dudda das reitsportliche Programm mit Voltigieren, Schaubildern, Kutschenvorführungen und Rekord-Hochspringen. Der Eintritt ist frei.

