Cranger Kirmes 2023: Am Familientag gibt’s reduzierte Preise

Herne. Am Mittwoch ist Familientag auf der Cranger Kirmes. Welche Rabatte die Besucherinnen und Besucher auf dem Rummel erwarten.

Am Mittwoch, 9. August, ist Familientag auf der Cranger Kirmes. Zu diesem Anlass sollen alle 50 Fahr- und Laufgeschäfte und alle Gastronomie-Betriebe mindestens eine Vergünstigung für Gäste anbieten, teilt das Herner Stadtmarketing mit. Die Rabatte gebe es von 13 bis 0 Uhr am gesamten Kirmestag.

Die Rabattaktion sei vertraglich festgehalten und verpflichte jeden Schausteller beziehungsweise jede Schaustellerin dazu, mindestens ein Angebot günstiger anzubieten als an den restlichen Kirmestagen. Die Rabatte sollen Besucherinnen und Besucher an extra angefertigten Hinweisschildern an den jeweiligen Buden erkennen. Hinweis: Die Crangetaler werden am gesamten Familientag nicht als Zahlungsmittel akzeptiert.

Informationen zur Cranger Kirmes:

Sicherheit für Kinder auf der Cranger Kirmes

Insgesamt 16 Fahrgeschäfte gebe es dieses Jahr auf der Cranger Kirmes, die ausschließlich für Kinder seien. Um den Kirmesbesuch für Kinder besonders sicher zu gestalten, gebe es kostenlose Armbänder für Kinder, auf denen die Telefonnummer der Eltern notiert werden könne. „Kinder fühlen sich auf der Familienkirmes Crange sehr wohl. Daher sollte auch kein Kind verloren gehen“, so das Stadtmarketing.

Die Armbänder gebe es am Souvenir- und Infostand am Cranger Tor oder direkt an ausgewählten Kinderfahrgeschäften. „Am besten einen Treffpunkt mit dem Kind vereinbaren, zum Beispiel am Souvenirwagen am Cranger Tor. Dort kann das Kind auf die Eltern warten“, rät der Kirmessprecher Alexander Christian. Falls doch mal ein Kind verloren gehen sollte, werde es beim DRK in der Jugendkunstschule, in der Nähe des Cranger Tors betreut, bis die Eltern das Kind abholen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel