Crange feiert 2024: Erste Künstler fix – Vorverkauf startet

Wann findet „Crange feiert“ 2024 statt?

Die nächste Auflage von Crange feiert ist am Samstag, 11. Mai 2024. Beginn ist um 13 Uhr. Einlass ist ab 12 Uhr. Veranstalter ist das Oberhausener Unternehmen Star Event.

Wo findet „Crange feiert“ statt?

Veranstaltungsort von „Crange feiert“ ist der Cranger Kirmesplatz (An der Cranger Kirche 1). Dafür wird extra eine große Bühne aufgebaut. Auf dem Gelände haben 5000 Personen Platz. Offiziell waren 4999 Menschen zugelassen.

Crange feiert - große Schlagerparty: Bis zum 5000 Menschen haben auf dem Kirmesplatz in Crange Platz. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Was kosten die Tickets für „Crange feiert“?

Das sogenannte Early-Bird-Ticket ist ab 22,40 Euro zu haben. Die Tickets werden über die Plattform www.rheinruhrticket.de verkauft. Das Gruppenticket soll 149 Euro kosten. Darin enthalten ist der Eintritt für zehn Personen.

Welche Künstler gehören zum Lineup von „Crange feiert“?

Laut Veranstalter sind bislang Peter Wackel und Ikke Hüftgold bestätigt. Bei der vergangenen Auflage standen elf Künstler auf der Bühne. In etwa so viele sollen es auch bei „Crange feiert 2024“ werden. 2023 war Ikke Hüftgold mit seinem brandneuen Song „Bumsbar“ zu Gast. Weitere Künstler für 2024 sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Was gehört zum Programm von „Crange feiert“?

Der Veranstalter wirbt neben dem Programm auf der Bühne mit einem „XL Beach Area“, Sangria-Eimern, einer Food-Truck-Meile und Special Effects.

Wo kann man bei „Crange feiert“ parken?

Rund um die Veranstaltungsfläche stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Die Veranstaltung belegt nur einen kleinen Teil des Kirmesplatzes. Der andere Teil ist zum Parken ausgewiesen. Auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist möglich. Ziel ist der Wanne-Eickeler Hauptbahnhof. Von dort aus kann man laufen (ca. 25 Minuten). Es verkehren auch Buslinien zum Kirmesgelände.

