„Crange feiert“: Ikke Hüftgold kommt mit neuem Skandal-Song

Herne. Bei „Crange feiert“ in Herne wollen tausende Partyschlager-Fans Mickie Krause, Ikke Hüftgold und Co. sehen. Neuer Aufreger-Song: „Bumsbar“.

Layla war gestern: Party-Sänger Ikke Hüftgold kommt am Samstag (13. Mai) mit seinem brandneuen Partysong zu „Crange feiert“auf den Cranger Kirmesplatz. Der brandneue Song wird schon als Party-Hit des Jahres gefeiert. Dabei ist er noch weniger jugendfrei als das in etlichen Festzelten zunächst verbotene Lied „Layla“ aus der Feder von Hüftgold. „Bumsbar“ stieg in der vergangenen Woche auf Platz 11 in den Charts ein. Der Veranstalter feiert die Verpflichtung von Ikke Hüftgold zu diesem Zeitpunkt als Glücksgriff. Im Video legt sich Hüftgold mit der Kirche an.

Vorverkauf für „Crange feiert“: Aktuell 3500 Tickets verkauft

„Wir hatten ihn letztes Jahr das erste Mal da“, sagt Veranstalter Andre Kusch von Starevent. „Wir sind natürlich über die Chartplatzierung sehr begeistert. Der wird richtig abreißen.“ Für die Großveranstaltung auf dem Cranger Kirmesplatz seien aktuell 3500 Tickets verkauft. „Am Anfang war es etwas schleppend. Jetzt läuft es sehr gut.“

4999 Tickets dürfen offiziell verkauft werden. Angesichts des sich stabilisierenden Wetters könnte die Open-Air-Veranstaltung zumindest nahezu ausverkauft werden. Einlass ist am Samstag bereits um 12 Uhr. Ein DJ soll dann bereits für Musik sorgen. Gegen 21.55 Uhr beginnt das Finale: Veranstalter Andre Kusch verspricht ein Abschlussfeuerwerk. Die zweieinhalbminütige Show soll auf die Musik abgestimmt sein. Auf der Bühne stehen auch Stars wie Mickie Krause („Schatzi, schenk mir ein Foto“) und Olaf Henning („Cowboy und Indianer“).

Ikke Hüftgold mit seinem neuen Song „Bumsbar“

Zehn Stunden Party am Stück – welche Fans halten das durch?

Halten da wirklich Partyschlager-Fans zehn Stunden auf dem Kirmesplatz durch? „Olaf Henning ist dieses Mal ziemlich früh da. Das kann sein, dass die Leute recht früh kommen“, sagt Kusch. Henning steht bereits um 13.55 Uhr auf der Bühne. Der Veranstalter rechnet damit, dass es spätestens ab 15.30 Uhr richtig voll sein werde. Neu sei in diesem Jahr die Pyrotechnik mit noch mehr Show zu den Auftritten.

Das Programm im Überblick:

12 Uhr Einlass und Warm-Up mit DJ DNF

13 Uhr Opening

13.10 Uhr Noel Terhorst

13.25 Uhr Specktakel

13.55 Uhr Olaf Henning

14.35 Uhr Tim Toupet

15.15 Uhr Norman Langen

16 Uhr Frenzy

17 Uhr Oli P.

18 Uhr Jörg Bausch

19 Uhr Ikke Hüftgold

20 Uhr Mickie Krause

21.10 Uhr Cascada

21.55 Uhr Endshow

„Crange feiert“ findet am Samstag bereits zum fünften Mal auf dem Cranger Kirmesplatz statt. Der Aufbau für die Veranstaltung soll am Donnerstag starten. „Ich gehe davon aus, dass bis zum Abend die meisten Sachen stehen“, sagt Andre Kusch. Bis Samstag seien dann nur noch ein paar Restarbeiten zu erledigen. Neben Bühne und Zuschauerbereich soll es ein Cocktail-Zelt und ein VIP-Zelt geben. Hier geht’s zu den schönsten Fotos aus dem vergangenen Jahr!

Neu seien nach der Wasserpanne im vergangenen Jahr (eine Leitung gab nicht die erhoffte Wassermenge ab) die Toilettenwagen. „Dieses Jahr gibt es drei große Wagen“, sagt Kusch. Dazu werde es zahlreiche Dixi-Toiletten geben. Man wolle als Veranstalter vermeiden, dass es zu Staus und unzufriedenen Gästen kommt. Dafür seien aber nun ausreichend Kapazitäten da.

Crange feiert im vergangenen Jahr: Hier Sänger Tim Toupet, der auch dieses Mal wieder dabei ist. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Parken bei „Crange feiert“ – Wie kann man mit dem Auto anreisen?

Für ausreichend Parkplätze sei an der Veranstaltungsfläche gesorgt. „Crange feiert“ belegt nur einen Teil des Kirmesplatzes. Der andere Teil ist zum Parken ausgewiesen.

Der Veranstalter Starevent ist mit der Serie „… feiert“ in diesem Sommer auch noch in drei anderen Städten – in Hagen, Oberhausen und Neuss – unterwegs. Das Konzept ist immer gleich. Auch das Line-Up mit den auftretenden Sängerinnen und Sängern ist nahezu gleich.

Ikke Hüftgold legt sich im Musikvideo zu „Bumsbar“ übrigens auch gleich noch mit der katholischen Kirche an, lässt sich ans Kreuz nageln und Nonnen nicht Jugendfreies singen. Statt Oblaten beim Abendmahl gibt’s Kondome – und Bier aus der Dose statt Messwein. Wetten, dass sich die Kritik am Samstag in Grenzen halten wird...?

Tickets für „Crange feiert“ gibt es noch über die Homepage des Veranstalters und über mehrere Vorverkaufsstellen in Herne, zum Beispiel beim Stadtmarketing.

