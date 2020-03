Herne. Die Krankenhäuser in Herne rechnen mit einem Ansturm an Patienten. Die ersten Stationen wurden für Coronavirus-Patienten komplett freigeräumt.

Im Interview mit der WAZ hatte Oberbürgermeister Frank Dudda gesagt, dass Herne aktuell für 10.000 Infizierte gerüstet sei. Erst bei höheren Zahlen drohe ein medizinisches Versorgungsproblem. 2,5 Prozent der Infizierten müssten intensivmedizinisch betreut werden, davon müsse voraussichtlich weniger als ein Prozentsatz beatmet werden.

EvK-Chefarzt: „Wir haben alle Strukturen vorbereitet“

Zunächst „gut gerüstet“: das Evangelische Krankenhaus, hier der Standort an der Wiescherstraße in Herne-Süd. Foto: Franz Luthe / WAZ FotoPool

Das Evangelische Krankenhaus (EvK) hat an seinen beiden Standorten in Herne-Süd und Eickel bereits jeweils eine Station freigeräumt, eine weitere folgt in diesen Tagen. In jeweils einer Station sollen die Corona-Verdachtsfälle untergebracht werden, in der zweiten die bestätigten Fälle, sagt Verwaltungsdirektor Danh Vu zur WAZ. Zunächst jeweils 36 Betten stünden an beiden Standorten zur Verfügung. „Wir haben ein Stufenkonzept erarbeitet, nach dem wir beim überhöhten Bedarf weitere Stationen hinzunehmen werden“, fügt er an. Auf der Intensivstation gebe es insgesamt 23 Betten, acht würden nun für schwer erkrankte Covid-19-Patienten freigehalten.

Für den erwarteten Ansturm an Patienten sei das EvK damit zunächst gerüstet, sagt Prof. Dr. Eckhard Müller, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Notfallmedizin und Schmerztherapie am EvK: „Wir sind aufnahmebereit, wir haben alle Strukturen vorbereitet.“ Die Personalpläne seien für die Krisensituation angepasst worden, und soweit möglich seien Termine, zum Beispiel für Operationen, verschoben worden, um die Stationen frei zu ziehen. Er stellt aber klar: „Notfälle und Tumorpatienten werden natürlich vollumfänglich weiterversorgt.“

Aktuell, so Müller, gebe es am EvK weder Patienten noch Mitarbeiter, die infiziert seien. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis Patienten einträfen und auch Mitarbeiter betroffen seien. Letztere seien die Schwachstelle im System. Nicht die Zahl der Betten oder der Intensiv- beziehungsweise Beatmungsplätze sei entscheidend für die Versorgung der erkrankten Herner, sondern die Zahl der zur Verfügung stehenden Mitarbeiter. Die gute Nachricht hierbei: „Es gibt eine große Welle der Hilfsbereitschaft“, so der Chefarzt. Mitarbeiter hätten angeboten, Urlaube zu verschieben, Studenten und ehemalige Praktikanten wollten einspringen.

Elisabeth-Gruppe: Genügend Kapazitäten für Schwerkranke

Nach Auskunft von Oberbürgermeister Frank Dudda wurden auch in der St. Elisabeth-Gruppe Stationen für Convid-19-Patienten freigeräumt. Der Krankenhausträger, der auch das Marien Hospital in Herne-Mitte/-Süd und das St. Anna-Hospital in Wanne betreibt, beantwortete bis Donnerstagabend aber nicht die Frage der WAZ, wie viele Betten in welchen Herner Kliniken für Infizierte bereitgehalten werden.

Am Freitag vor einer Woche sagte Theo Freitag, Chef der Gruppe, dass sein Unternehmen die Sachlage täglich neu bewerte und dass es wie sonst auch nach medizinischer Notwendigkeit entscheide, welche Operationen durchgeführt werden. „Für schwerkranke Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, halten wir genügend Kapazitäten vor“, sagte er dabei zu. Am Dienstag sagte Freitag zur WAZ, dass in den Herner Krankenhäusern der St. Elisabeth-Gruppe 55 intensivmedizinische Betten zur Verfügung stünden. „Ein Ausbau der Plätze ist aufgrund der baulichen und technischen Anforderungen möglich, aber nicht kurzfristig“, erklärte er.