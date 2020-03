Coronavirus: Herner Filmwelt vorerst bis Montag geschlossen

Herne. Die Herner Filmwelt zeigt am Wochenende keine Filme. Damit reagiert Markus Köther auf die Corona-Krise. Er will von Tag zu Tag entscheiden.

Die Herner Filmwelt hat für das Wochenende den Spielbetrieb eingestellt. „Ich habe erst einmal bis Montag geschlossen“, erklärt Kinochef Markus Köther. „Dann entscheide ich von Tag zu Tag.“

„Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gemeinschaft“

Die Entscheidung sei „aufgrund der aktuellen Ereignisse zum Schutz unser aller Gesundheit und aus Verantwortungsbewusstsein unserer gesamten Gemeinschaft gegenüber“ gefallen, heißt es auf der Homepage der Filmwelt. In anderen Städten wie z.B. in Bielefeld ist eine Schließung der Kinos bereits behördlich angeordnet worden.

Bereits gekauft Tickets können zu bestimmten Zeiten an der Kinokasse in der Filmwelt zurückgegeben werden: am Samstag, 14. März, bis 17 Uhr, am Montag, 16. März, von 14 bis 17 Uhr, und am Mittwoch 18. März, 14 bis 17 Uhr. Alle online gekauften Karten werden automatisch storniert. Das Geld wird den Besuchern in den kommenden Tagen automatisch zurück erstattet.

Die Kinobesucher seien „sehr verständnisvoll“, erklärt Markus Köther. „Sie machen uns Mut und schwören uns ihre Treue.“ Auf der Homepage www.filmwelt-herne.de werden die Kinogäste auf dem Laufenden gehalten