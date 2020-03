Coronavirus: Herne streicht Kirmes in Mitte und Sportgala

Das Coronavirus breitet sich aus. In Herne gab es am Donnerstag aber keine neuen Erkrankten.

Herne. In Herne sind am Donnerstag keine neuen Infizierten gemeldet worden. Dennoch hat der Krisenstab beschlossen, weitere Veranstaltungen abzusagen.

Zu den vier mit Corona infizierten Menschen in Herne sind an diesem Donnerstag keine weiteren hinzugekommen. Dennoch streicht die Stadt weitere Veranstaltungen.

Der Krisenstab der Stadt Herne habe sich am Donnerstag, 12. März, vor allem mit den Veranstaltungen befasst, die für die kommenden Tage geplant seien, teilte die Stadt am Nachmittag mit. Das Gremium habe entschieden, Veranstaltungen nicht pauschal abzusagen, sondern in Einzelfällen zu entscheiden. Die wichtigste Entscheidung: Die Sportgala an diesem Freitag, 13. März, wird nun doch gestrichen. Grund sei eine stetige Zahl an Absagen. Bei der Sportgala ehrt die Stadt vor geladenen Gästen aus Politik, Vereinen, Verbänden, Wirtschaft und Politik die herausragenden Sportler und Mannschaften des vergangenen Jahres. Die Beteiligten seien aber bemüht, einen Ausweichtermin zu finden.

Stadt: Bürger sollen eigenverantwortlich über Teilnahme an Veranstaltungen entscheiden

Insgesamt würden – nach aktuellem Stand – drei weitere Veranstaltungen gestrichen: Ein Tanzturnier des HTC, das am kommenden Wochenende, 14. und 15. März, stattfinden sollte, außerdem ein Konzert des Rockbüros im Stadtteilzentrum Pluto am Samstag, 14. März, und nicht zuletzt die Frühjahrskirmes in Herne-Mitte, die für die kommende Woche vom 19. bis 22. März vorgesehen war. Grund für das Aus für die Kirmes: Deutlich über 1000 Gäste pro Tag hätten daran teilgenommen.

Die Stadt Herne weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Bürger eigenverantwortlich überlegen sollten, ob sie in diesen Tagen an Veranstaltungen teilnehmen oder nicht; besonders Menschen mit Vorerkrankungen sollten dies genau abwägen. Menschen mit stärkeren Erkältungssymptomen bittet die Stadt, von einer Teilnahme abzusehen.

