Coronavirus: GEW Herne schickt Lehrern FFP2-Masken

Herne. Die GEW Herne schickt ihren Mitgliedern an den Schulen FFP2-Masken. Viele Lehrer seien fassungslos und wütend über die aktuelle Corona-Situation.

Seit einigen Tagen läuft eine Aktion der GEW Herne unter dem Motto „... wenn nichts mehr hilft außer Selbsthilfe ... Oder: Ein kleines Zeichen – mindestens das!“: Die Gewerkschaft hat ihren Mitgliedern an Herner Schulen zwei bis drei FFP2-Masken zur Verfügung gestellt – insgesamt 750 Stück mit kleinem GEW-Herne-Logo.

Die Aktion sei gestartet worden, weil an vielen Schulen bisher gar keine oder sehr wenige Schutzmasken überhaupt angekommen seien, teilt die GEW mit. Zudem diene es dazu, „die oft dramatische Lage in den Schulen und in den Kollegien bekannt zu machen und schließlich ein Umdenken in der gegenwärtigen Corona- Schulpolitik anzustoßen“.

Seit Wochen und Monaten schon erreichten die Gewerkschaft Meldungen aus den Kollegien der Herner Schulen, aus denen Fassungslosigkeit, Wut,Traurigkeit oder Verzweiflung sprächen wegen der Maßnahmen des Schulministerium im Zusammenhang mit Corona.

