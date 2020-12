Corona: Verbotszonen zu Silvester? Das sagt die Stadt Herne

Seit diesem Dienstag gilt in NRW die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW. Sie umfasst unter anderem das Verbot von Treffen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum, teilt die Stadt mit. Diese dürften nur aus maximal zwei Hausständen kommen.

Die Maskenpflicht gilt nun auch für Parkplätze, die zu Geschäften gehören und die Zuwegungen zu den Geschäften, heißt es weiter. In den Fußgängerzonen in Herne-Mitte und Wanne bestehe die Maskenpflicht ohnehin weiter.

Herne: Bislang keine großen Menschenansammlungen zu Silvester

Die Oberbürgermeister und Landräte des Ruhrgebiets appellieren dringend, in diesem Jahr auf Silvesterfeuerwerke zu verzichten. Darauf haben sie sich bei einer Telefonkonferenz am Dienstag verständigt. Derzeit seien vom Land keine Verkaufsverbote für Feuerwerksartikel geplant. Nach aktuellem Stand werde es zu Silvester in Herne keine Verbotszonen für Feuerwerke geben. Dies geschehe analog zum Vorgehen in den anderen Städten der Region. In Herne habe es jedoch auch in den zurückliegenden Jahren keine Stellen im öffentlichen Raum gegeben, an denen sich zu Silvester große Menschenmengen zum gemeinsamen Feuerwerk getroffen hätten.

Zum Impfzentrum haben inzwischen weitere Planungsgespräche stattgefunden, so das Rathaus weiter. Die Pläne für die Nutzung der Sporthalle am Revierpark Gysenberg für Impfungen konkretisierten sich immer mehr, damit dort noch vor Weihnachten ein voll einsetzbares Impfzentrum vorgehalten werden könne.