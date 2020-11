Herne/Düsseldorf. Das Coronavirus breitet sich im Ruhrgebiet rasant aus, Herne ist besonders stark betroffen. Diese Praxen in der Stadt bieten Corona-Tests an.

Die Corona-Pandemie hat Herne weiterhin fest im Griff, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 283,8 (Stand 11. Nov.). Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat eine Liste mit rund 1300 Arztpraxen auf ihre Internetseiten gestellt, die einen Corona-Test anbieten. Auch 26 Herner Ärzte stehen auf der Liste. Wer kann, soll sich allerdings zuerst an seinen Hausarzt wenden.

In Herne bieten demnach diese Praxen einen Corona-Test an:

Andrea Reimann (Schulstr. 50, Tel. 55007)

Dr. med. Katharina Aßheuer (Bahnhofstr. 13, Tel. 02323/53538)

Dr. med. Kezban Würfel (Heinrichstr. 26, Tel. 02323/52019)

Dr. med. Uwe Wellbrock (Schaeferstr. 31, Tel. 02323 519 13)

Dres. med. Budde und Kollegen (Wiescherstr. 20, Tel. 02323/50232)

Mustafa Kandemir (Bahnhofstr. 66, Tel. 02323/9194655)

Osita Iwobi (Bochumer Str. 42, Tel. 02323/9198011)

Dres. med. Steidel und Seidl (Castroper Str. 357, Tel. 02323/31480)

Media Symanofsky (Mont-Cenis-Str. 197, Tel. 02323/64066)

Dr. med. Heinrich Leuthold (Werftstr. 2A, 02323/8414)

Dr. med. Samir Othman (Roonstr. 35, Tel. 02323/82727)

Fark und Kollegen (Gerichtsstr. 8, Tel. 02325/92730)

Wonhöfer und Kollegen (Bahnhofstr. 204, Tel. 02323/24245)

Issa Alkhouri (Hauptstr. 221, Tel. 02325/72700)

Mohammad Amiri (Gerichtsstr. 19, Tel. 02325/70514)

Dr. med. Elena Zerr (Königstr. 27, Tel. 02325/33134)

Dr. med. Hans Willmes (Eickeler Markt 3B, Tel. 02325/32097)

Dres. med. Homayoun Farshbaf und Homayoun Far (Hauptstr. 1-5, Tel. 02325/31192)

Dres. med. Rösener und Kollegen(Edmund-Weber-Str. 187, Tel. 02325/32203)

Dres. med. Bruch und Kollegen (Bahnhofstr. 104, Tel. 02323/17950)

Dr. med. Klaudia Nitsche-Wellbrock (Schäferstr. 31, Tel. 02323 507 12)

Anton Preißig (Kirchstr. 109, Tel. 02323 380707)

Dr. med. Renate Vahldieck (Rathausstr. 16, Tel. 02325/53848)

Kevin Kevenhörster (Schulstr. 26, Tel. 02323/51391)

Mirco Kuhn (Wilhelmstr. 9-13, Tel. 02325/988755)

Dres. med. Schmitter und Voß (Hauptstraße 162, Tel. 02325/652240)

Die Kassenärztlichen Vereinigungen bitten Besucher aber darum, dass sie sich auf jeden Fall zunächst an ihren Hausarzt wenden: „Besprechen Sie das weitere Vorgehen und gegebenenfalls eine Terminierung“, heißt es. „Für den Fall, dass Sie keinen Hausarzt haben, besteht die Möglichkeit, sich an eine der in der Liste genannten Praxen zu wenden. Auch hier ist im ersten Schritt eine telefonische Kontaktaufnahme erforderlich und sinnvoll. Eine Terminabsprache soll unter anderem einer zu starken Belastung der Praxen entgegen wirken.“