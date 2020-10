Corona-Symptome: Notdienst wollte Herner nicht untersuchen

Kein Corona-Test trotz Fieber: Judith Witt ist über das Testverhalten in Herne verärgert. Ihr Mann habe am Wochenende 38,5 Grad Fieber bekommen. Daraufhin habe sie zweimal den ärztlichen Notdienst unter der Nummer 116117 angerufen. Diese Nummer stehe auf der Internetseite der Notfall-Praxis am EvK, so Witt.

Beide Male sei die Aussage gewesen, dass es nicht möglich sei, einen Test zu machen. Außerdem arbeiteten die Labore am Wochenende sowieso nicht, sei ihr gesagt worden. Ihr Mann solle sich wieder melden, wenn das Fieber deutlich über 39 Grad steige.

„Beim zweiten Mal habe ich nur danach gefragt, ob es nicht möglich sei, dass ein Arzt ihn untersuchen kann. Er habe zwar nicht hoch Fieber, aber er schlafe den ganzen Tag. Da wurde mir gesagt, dass dies Corona-Symptome seien, weswegen ein Arztbesuch nicht möglich sei.“ Ein Test sei auch nicht möglich, er solle bis Montag warten und dann seinen Hausarzt aufsuchen, so Witt. „Wir sind seit Freitag Risikogebiet, aber haben nicht die Möglichkeit, Erkrankte am Wochenende zu testen bzw. eine ärztliche Versorgung sicherzustellen. Das macht mir Angst.“

Stadt: Samstags gibt es Infekt-Sprechstunde in Herne

Die Stadt zeigt sich verwundert über die Aussagen des Notdienstes und stellt klar: „Jeden Samstag hat eine Arztpraxis in Herne geöffnet, um Tests durchzuführen“, erklärt Stadtsprecher Christoph Hüsken auf Nachfrage der WAZ. Diese sogenannte Infekt-Sprechstunde werde von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) angeboten.

Nach vorheriger Anmeldung könnten sich Patienten mit typischen Corona-Symptomen in den Sprechstunden testen lassen, so Hüsken. In einer Liste der KVWL sind die Arztpraxen, die samstags die Infekt-Sprechstunde in der Zeit von 9 bis 13 Uhr anbieten, aufgelistet. Die Liste ist unter kvwl.de zu finden.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.